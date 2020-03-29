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20:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хабиб vs Фергюсон. В Америке больше 120 тысяч зараженных, но UFC это не пугает

Мы собрали последнюю информацию насчет того, где пройдет главное спортивное событие весны.

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Источник: Reuters

Хабибу нужно срочно улетать из России? Это не так

В воскресенье, 29 марта в СМИ появилась информация о том, что Хабиб Нурмагомедов не подерется с Тони Фергюсоном на UFC 249, если сегодня же не уедет в другую страну. Информация основана на том, что 27 марта Россия прекратила авиасообщение с другими странами, а 30 марта закроет границу.

На самом деле Хабиб сможет уехать из России и после 29 марта.

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1. Распоряжение о закрытии границ касается «автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, сухопутного участка российско-белорусской государственной границы». Про авиасообщение в данном постановлении правительства нет ни слова — потому что его запретили другим документом. При этом полностью авиасообщение все же не прервано. Самолеты «Аэрофлота» продолжат летать в ряд городов Европы (Брюссель, Лондон, Берлин, Дублин, Мадрид, Рим, Амстердам, Женеву, Париж), а также в Нью-Йорк.

2. Из сообщения Росавиации не совсем понятен статус частных авиаперевозок, а Хабиб периодически пользуется бизнес-авиацией (самолет не свой, ему помогают друзья с Ближнего Востока). Так или иначе, в сообщении агентства говорится, что запрет на авиасообщение не распространяется на полеты, осуществляемые «по отдельным решениям правительства Российской Федерации». Для спортсмена, который не раз встречался с первыми лицами страны, наверное, могут сделать исключение.

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Говорят, бой может пройти в США. Это похоже на правду

UFC 249 планировалось устроить в боро Нью-Йорка — Бруклине — на арене «Барклайс центр». 18 марта было официально объявлено, что шоу будет перенесено в другое место. В какое — неизвестно до сих пор. 22 марта президент UFC Дана Уайт заявил, что уже определился с площадкой, однако уже 28 марта сказал, что у него есть четыре-пять вариантов.

Инсайд за все время был один: журналист MMA Fighting Стивен Маррокко сообщил, что UFC рассматривает в качестве места проведения UFC 249 города штата Флорида — Орландо, Тампу и Джексонвилль. В Джексонвилле в конце прошлой недели, несмотря на пандемию коронавируса, прошел турнир по ММА. Американские букмекеры считают Флориду наиболее вероятным местом проведения шоу. Далее следуют ОАЭ, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка.

России в списке уже нет, хотя отец и тренер Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов — 23 марта в интервью «СЭ» заявил, что РФ — неплохой вариант для организации UFC 249. Однако Министерство спорта 16 марта запретило проведение в России любых международных соревнований, а ММА в России считается видом спорта. Кроме того, для посещения РФ американским бойцам нужны визы.

Также Нурмагомедов-старший заявил (25 марта в интервью РБК), что в США боя между Хабибом и Фергюсоном не будет ни при каких обстоятельствах. Тем не менее, в субботу журналист ТАСС Игорь Лазорин сообщил в Instagram, что бойцов-участников UFC 249 опросили насчет того, смогут ли они приехать в США.

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Сейчас в Америке больше 120 тысяч зараженных коронавирусом, но, похоже, Уайта это не смущает. «Думаю, СМИ раздули всю эту историю и сделали ее страшной. Люди покупают туалетную бумагу и так далее. Все это очень странно», — сказал босс UFC в интервью MMA Fighting.

Помимо Хабиба в карде турнира еще три российских бойца: Ислам Махачев, Умар Нурмагомедов, Магомед Анкалаев. Из участников шоу в Европе также находится узбек Махмуд Мурадов, который живет в Чехии. В Чехии приняты жесткие меры для борьбы с коронавирусом — без медицинской маски на улицу выходить нельзя. Мурадов соблюдает правила и регулярно радует своих подписчиков в Instagram тренировками в респираторе.

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В СМИ также прошла информация, что Хабиб находится в Абу-Даби. Это не так — сейчас Нурмагомедов и его друзья в Дагестане (во всяком случае, так было в момент написания статьи). Чемпион UFC тренируется в домашних условиях и на природе. Хабиб вернулся в Дагестан неделю назад. До этого он прошел полуторамесячный сбор в American Kickboxing Academy (Сан-Хосе, Калифорния).

Фергюсон же остался в Калифорнии и тренируется в личном зале. Вряд ли его тренировочный процесс сильно пострадал из-за пандемии, поскольку работал он всегда индивидуально и даже без спаррингов (хотя в этот раз включил спарринги в график тренировок — впервые за пять лет).

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Решение по месту, вероятно, будет на следующей неделе

28 марта чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья написал в Twitter: «UFC 249 состоится в Саудовской Аравии. Это мое предположение». Менеджер Хабиба — Али Абдель-Азиз — это предположение опроверг. «Ты не прав», — ответил он Адесанье. Абдель-Азиз часто специально говорит неправду. Но, кажется, это не та ситуация, когда менеджеру выгодно врать. Так что в Саудовской Аравии, похоже, UFC 249 и правда не будет. Но на Ближнем Востоке есть другой вариант — ОАЭ. Ну, а по мнению «СЭ», подходящая страна для турнира находится в Европе — это Белоруссия.

На чем остановилось руководство UFC — узнаем, скорее всего, на следующей неделе. Почему Уайт так бьется за UFC 249 — понятно. Учитывая отмену крупных спортивных событий, за счет продажи платных трансляций бой Хабиб — Фергюсон может принести лиге прибыль в 100, а то и 200 миллионов долларов.

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