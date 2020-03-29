Хабиб vs Фергюсон. В Америке больше 120 тысяч зараженных, но UFC это не пугает
Мы собрали последнюю информацию насчет того, где пройдет главное спортивное событие весны.
Мы собрали последнюю информацию насчет того, где пройдет главное спортивное событие весны.
В воскресенье, 29 марта в СМИ появилась информация о том, что Хабиб Нурмагомедов не подерется с Тони Фергюсоном на UFC 249, если сегодня же не уедет в другую страну. Информация основана на том, что 27 марта Россия прекратила авиасообщение с другими странами, а 30 марта закроет границу.
На самом деле Хабиб сможет уехать из России и после 29 марта.
1. Распоряжение о закрытии границ касается «автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, сухопутного участка
2. Из сообщения Росавиации не совсем понятен статус частных авиаперевозок, а Хабиб периодически пользуется
UFC 249 планировалось устроить в боро
Инсайд за все время был один: журналист MMA Fighting Стивен Маррокко сообщил, что UFC рассматривает в качестве места проведения UFC 249 города штата Флорида — Орландо, Тампу и Джексонвилль. В Джексонвилле в конце прошлой недели, несмотря на пандемию коронавируса, прошел турнир по ММА. Американские букмекеры считают Флориду наиболее вероятным местом проведения шоу. Далее следуют ОАЭ, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка.
России в списке уже нет, хотя отец и тренер Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов — 23 марта в интервью «СЭ» заявил, что РФ — неплохой вариант для организации UFC 249. Однако Министерство спорта 16 марта запретило проведение в России любых международных соревнований, а ММА в России считается видом спорта. Кроме того, для посещения РФ американским бойцам нужны визы.
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Сейчас в Америке больше 120 тысяч зараженных коронавирусом, но, похоже, Уайта это не смущает. «Думаю, СМИ раздули всю эту историю и сделали ее страшной. Люди покупают туалетную бумагу и так далее. Все это очень странно», — сказал босс UFC в интервью MMA Fighting.
Помимо Хабиба в карде турнира еще три российских бойца: Ислам Махачев, Умар Нурмагомедов, Магомед Анкалаев. Из участников шоу в Европе также находится узбек Махмуд Мурадов, который живет в Чехии. В Чехии приняты жесткие меры для борьбы с коронавирусом — без медицинской маски на улицу выходить нельзя. Мурадов соблюдает правила и регулярно радует своих подписчиков в Instagram тренировками в респираторе.
В СМИ также прошла информация, что Хабиб находится в
Фергюсон же остался в Калифорнии и тренируется в личном зале. Вряд ли его тренировочный процесс сильно пострадал
28 марта чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья написал в Twitter: «UFC 249 состоится в Саудовской Аравии. Это мое предположение». Менеджер Хабиба — Али
На чем остановилось руководство UFC — узнаем, скорее всего, на следующей неделе. Почему Уайт так бьется за UFC 249 — понятно. Учитывая отмену крупных спортивных событий, за счет продажи платных трансляций бой Хабиб — Фергюсон может принести лиге прибыль в 100, а то и 200 миллионов долларов.