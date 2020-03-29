Хабиб vs Фергюсон. В Америке больше 120 тысяч зараженных, но UFC это не пугает

Источник: Reuters

Хабибу нужно срочно улетать из России? Это не так

В воскресенье, 29 марта в СМИ появилась информация о том, что Хабиб Нурмагомедов не подерется с Тони Фергюсоном на UFC 249, если сегодня же не уедет в другую страну. Информация основана на том, что 27 марта Россия прекратила авиасообщение с другими странами, а 30 марта закроет границу.

На самом деле Хабиб сможет уехать из России и после 29 марта.

Что полезно знать Если сидишь дома

1. Распоряжение о закрытии границ касается «автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, сухопутного участка российско-белорусской государственной границы». Про авиасообщение в данном постановлении правительства нет ни слова — потому что его запретили другим документом. При этом полностью авиасообщение все же не прервано. Самолеты «Аэрофлота» продолжат летать в ряд городов Европы (Брюссель, Лондон, Берлин, Дублин, Мадрид, Рим, Амстердам, Женеву, Париж), а также в Нью-Йорк.

2. Из сообщения Росавиации не совсем понятен статус частных авиаперевозок, а Хабиб периодически пользуется бизнес-авиацией (самолет не свой, ему помогают друзья с Ближнего Востока). Так или иначе, в сообщении агентства говорится, что запрет на авиасообщение не распространяется на полеты, осуществляемые «по отдельным решениям правительства Российской Федерации». Для спортсмена, который не раз встречался с первыми лицами страны, наверное, могут сделать исключение.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B-Jik8pFRYK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-25T07:57:59+00:00">25 Мар 2020 в 12:57 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Говорят, бой может пройти в США. Это похоже на правду

UFC 249 планировалось устроить в боро Нью-Йорка — Бруклине — на арене «Барклайс центр». 18 марта было официально объявлено, что шоу будет перенесено в другое место. В какое — неизвестно до сих пор. 22 марта президент UFC Дана Уайт заявил, что уже определился с площадкой, однако уже 28 марта сказал, что у него есть четыре-пять вариантов.

Инсайд за все время был один: журналист MMA Fighting Стивен Маррокко сообщил, что UFC рассматривает в качестве места проведения UFC 249 города штата Флорида — Орландо, Тампу и Джексонвилль. В Джексонвилле в конце прошлой недели, несмотря на пандемию коронавируса, прошел турнир по ММА. Американские букмекеры считают Флориду наиболее вероятным местом проведения шоу. Далее следуют ОАЭ, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка.

России в списке уже нет, хотя отец и тренер Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов — 23 марта в интервью «СЭ» заявил, что РФ — неплохой вариант для организации UFC 249. Однако Министерство спорта 16 марта запретило проведение в России любых международных соревнований, а ММА в России считается видом спорта. Кроме того, для посещения РФ американским бойцам нужны визы.

Также Нурмагомедов-старший заявил (25 марта в интервью РБК), что в США боя между Хабибом и Фергюсоном не будет ни при каких обстоятельствах. Тем не менее, в субботу журналист ТАСС Игорь Лазорин сообщил в Instagram, что бойцов-участников UFC 249 опросили насчет того, смогут ли они приехать в США.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B-OlIPLq9iu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B-OlIPLq9iu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Khabib Nurmagomedov</a> (@khabib_nurmagomedov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-27T06:56:29+00:00">26 Мар 2020 в 11:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас в Америке больше 120 тысяч зараженных коронавирусом, но, похоже, Уайта это не смущает. «Думаю, СМИ раздули всю эту историю и сделали ее страшной. Люди покупают туалетную бумагу и так далее. Все это очень странно», — сказал босс UFC в интервью MMA Fighting.

Помимо Хабиба в карде турнира еще три российских бойца: Ислам Махачев, Умар Нурмагомедов, Магомед Анкалаев. Из участников шоу в Европе также находится узбек Махмуд Мурадов, который живет в Чехии. В Чехии приняты жесткие меры для борьбы с коронавирусом — без медицинской маски на улицу выходить нельзя. Мурадов соблюдает правила и регулярно радует своих подписчиков в Instagram тренировками в респираторе.

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В СМИ также прошла информация, что Хабиб находится в Абу-Даби. Это не так — сейчас Нурмагомедов и его друзья в Дагестане (во всяком случае, так было в момент написания статьи). Чемпион UFC тренируется в домашних условиях и на природе. Хабиб вернулся в Дагестан неделю назад. До этого он прошел полуторамесячный сбор в American Kickboxing Academy (Сан-Хосе, Калифорния).

Фергюсон же остался в Калифорнии и тренируется в личном зале. Вряд ли его тренировочный процесс сильно пострадал из-за пандемии, поскольку работал он всегда индивидуально и даже без спаррингов (хотя в этот раз включил спарринги в график тренировок — впервые за пять лет).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B-OMOonHGHK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B-OMOonHGHK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B-OMOonHGHK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-27T03:18:54+00:00">26 Мар 2020 в 8:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Решение по месту, вероятно, будет на следующей неделе

28 марта чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья написал в Twitter: «UFC 249 состоится в Саудовской Аравии. Это мое предположение». Менеджер Хабиба — Али Абдель-Азиз — это предположение опроверг. «Ты не прав», — ответил он Адесанье. Абдель-Азиз часто специально говорит неправду. Но, кажется, это не та ситуация, когда менеджеру выгодно врать. Так что в Саудовской Аравии, похоже, UFC 249 и правда не будет. Но на Ближнем Востоке есть другой вариант — ОАЭ. Ну, а по мнению «СЭ», подходящая страна для турнира находится в Европе — это Белоруссия.