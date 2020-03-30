Нурмагомедов раскрыл свое местонахождение

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии

«Каждый день тренируюсь и готовлюсь, только не знаю, к какому бою», — сказал боец.

Он добавил, что находится в изоляции.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--055c2023ad9813c05d27" data-vnd="055c2023ad9813c05d27" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=055c2023ad9813c05d27" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

29 марта сообщалось, что поединок Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, назначенный на 18 апреля, оказался под угрозой срыва. Нурмагомедову следовало покинуть Россию перед закрытием границ 30 марта, чтобы бой состоялся. Подготовку к поединку российский боец проводил в Дагестане.

30 марта боец опубликовал фото из кафе. Он подписал, что из-за карантина по коронавирусу заведения пустуют.