Оставшийся в Дагестане Нурмагомедов порассуждал о новом сопернике для Фергюсона

Из-за неопределенности с местом проведения турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 россиянин остался в Дагестане и теперь не может покинуть Россию из-за закрытия границ. По словам Нурмагомедова, он советовался с руководством UFC, которое обещало не проводить бой в США и склонялось к Абу-Даби. Он заявил также, что теперь промоушену, скорее всего, придется искать для Фергюсона нового соперника.