Отец Нурмагомедова не считает трагедией возможную отмену боя его сына с Фергюсоном

Бой Нурмагомедов — Фергюсон должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке. Затем его проведение стало возможно в Абу-Даби, однако из-за эпидемии коронавируса россиянина не пустили в ОАЭ. В настоящий момент место проведения поединка не определено, а Нурмагомедов продолжает тренировки в Дагестане.

«Мы готовы как никогда, готовы вылететь в любую точку, но от нас сейчас это не зависит. Сказали, бой будет в Эмиратах, мы прилетели туда, в итоге — карантин, прилетели в Россию, теперь отсюда на вылететь, — сказал Нурмагомедов. — Что будет, если бой не состоится? Это не великая трагедия, но хотелось его (Фергюсона — прим. ТАСС) победить — это было реально, для этого есть все, хотелось доказать, что сомнительных боев у Хабиба не осталось».