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15:14 (мск), источник: ТАСС

Отец Нурмагомедова не считает трагедией возможную отмену боя его сына с Фергюсоном

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Отмена поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном не станет большой трагедией для россиянина. Такое мнение ТАСС высказал отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:04 MSK, 30.03
Источник: РИА "Новости"

Бой Нурмагомедов — Фергюсон должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке. Затем его проведение стало возможно в Абу-Даби, однако из-за эпидемии коронавируса россиянина не пустили в ОАЭ. В настоящий момент место проведения поединка не определено, а Нурмагомедов продолжает тренировки в Дагестане.

«Мы готовы как никогда, готовы вылететь в любую точку, но от нас сейчас это не зависит. Сказали, бой будет в Эмиратах, мы прилетели туда, в итоге — карантин, прилетели в Россию, теперь отсюда на вылететь, — сказал Нурмагомедов. — Что будет, если бой не состоится? Это не великая трагедия, но хотелось его (Фергюсона — прим. ТАСС) победить — это было реально, для этого есть все, хотелось доказать, что сомнительных боев у Хабиба не осталось».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов.

В России зарегистрировано 1836 случаев заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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