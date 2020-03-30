Нурмагомедов тренируется по 5,5 часов в день перед боем с Фергюсоном

Источник: AP 2020

Бой Нурмагомедов — Фергюсон изначально должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке. Однако из-за эпидемии коронавируса в настоящий момент место проведения поединка не определено, Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк заявила о невозможности проведения турнира на территории штата.

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«Мы работаем, надеемся. В сложившейся ситуации мы должны выполнять поручения руководства страны. Ситуация сложная со всех сторон. Но Хабиб работает по пять с половиной часов в день, у него шесть спаррингов. Мы будем готовы, но нужна ясность», — подчеркнул Нурмагомедов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов.

В России зарегистрировано 1836 случаев заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.