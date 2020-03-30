Гэтжи может заменить Хабиба в бою с Фергюсоном

Поединок был запланирован на 18 апреля и должен был состояться в Бруклине. Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) 15 марта вынес рекомендацию об отмене или переносе в течение следующих восьми недель мероприятий с участием более 50 человек на всей территории страны из-за коронавируса. Новая площадка для проведения турнира не была найдена. Хабиб заявил, что не может сейчас покинуть Россию из-за карантина.