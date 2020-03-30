Гэтжи может заменить Хабиба в бою с Фергюсоном
Американский боец Джастин Гэтжи может стать новым соперником Тони Фергюсона на турнире UFC 249, утверждает ESPN.
Американский боец Джастин Гэтжи может стать новым соперником Тони Фергюсона на турнире UFC 249, утверждает ESPN.
Фергюсон должен встретиться с российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Поединок был запланирован на 18 апреля и должен был состояться в Бруклине. Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) 15 марта вынес рекомендацию об отмене или переносе в течение следующих восьми недель мероприятий с участием более 50 человек на всей территории страны
Гэтжи провел в смешанных единоборствах 23 поединка, одержав 21 победу (18 нокаутом) и потерпев 2 поражения. На счету Тони Фергюсона 25 побед (12 нокаутом) и 3 поражения.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.