Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
29.03
Ислочь
Смолевичи
10
Футбол. Зарубежный
29.03
Неман
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
20:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гэтжи может заменить Хабиба в бою с Фергюсоном

Американский боец Джастин Гэтжи может стать новым соперником Тони Фергюсона на турнире UFC 249, утверждает ESPN.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Фергюсон должен встретиться с российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Поединок был запланирован на 18 апреля и должен был состояться в Бруклине. Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) 15 марта вынес рекомендацию об отмене или переносе в течение следующих восьми недель мероприятий с участием более 50 человек на всей территории страны из-за коронавируса. Новая площадка для проведения турнира не была найдена. Хабиб заявил, что не может сейчас покинуть Россию из-за карантина.

Гэтжи провел в смешанных единоборствах 23 поединка, одержав 21 победу (18 нокаутом) и потерпев 2 поражения. На счету Тони Фергюсона 25 побед (12 нокаутом) и 3 поражения.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

 Татьяна Навка рассказала, как чувствует себя после вечеринки, где был Лещенко
Скандал вокруг шоу Загитовой. Почему на самом деле начальник Тутберидзе получал миллионы
МОК отказался от Олимпиады-2021 весной. Убытки уже не считают
Главный позор в истории «Спартака». Катастрофа 1976 года
Как 17-летний Овечкин в одиночку обыграл США на молодежном ЧМ
АПЛ может доиграть сезон летом в изолированных лагерях
Подруга игрока «Ювентуса»: ради нее нарушен режим самоизоляции
Напавшего на росгвардейца боксера отпустили домой
Калиниченко: Спартаковская секта - самая влиятельная в России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь