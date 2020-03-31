Порье готов заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном на турнире UFC

Источник: AP 2020

Бой Нурмагомедов — Фергюсон назначен на 18 апреля. Место проведения пока не определено. Российский боец находится в Дагестане. В понедельник он сообщил, что поединок может не состояться, так как в условиях пандемии спортсмен не сможет выехать из России.

«Я продолжаю правильно питаться и совершать пробежки по утрам. Планирую продолжить тренировки в Луизиане, пусть это и не является для меня приоритетом. Жду, что будет дальше», — сказал Порье.

Порье 31 год, в его активе 25 побед (19 досрочно) и шесть поражений, еще один бой признан несостоявшимся. В послужном списке 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.