Американский нокаутер может заменить Хабиба. Что будет с UFC 249

Источник: РИА "Новости"

Что сказал Хабиб

Хабиб Нурмагомедов в понедельник утром дал понять, что его боя с Тони Фергюсоном, скорее всего: не будет. Главное, что сказал Хабиб в прямом эфире в Instagram:

— сейчас он в Дагестане;.

— в UFC ему сказали, что бой на 99 процентов состоится в Абу-Даби, и 19—20 марта он с командой прилетел в ОАЭ;.

— его не пустили в страну, поскольку ОАЭ закрыли въезд для иностранцев;.

— из ОАЭ Хабиб прилетел в Дагестан;.

— руководство UFC собирается провести UFC 249 в США;.

— он не может прилететь в США, так как в России введен запрет на международные авиаперелеты;.

— лига ищет нового соперника для Фергюсона;.

— Хабиб тренируется и готов драться.

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Каким будет кард без Хабиба

Турнир UFC 249 намечен на 18 апреля. Вряд ли к этому времени пандемия коронавируса отступит, поэтому вероятность проведения поединка между Нурмагомедовым и Фергюсоном очень мала, хоть президент UFC Дана Уайт это пока и не признает.

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По информации американских СМИ, в UFC действительно приступили к поиску замены Хабибу. По данным журналиста ESPN Ариэля Хельвани, Фергюсону предложили бой с Джастином Гэтжи (4-й номер рейтинга легковесов UFC). Это самый очевидный и логичный вариант, если Нурмагомедов так и не сможет покинуть Россию. Гэтжи одержал три победы подряд и не дрался с сентября 2019-го.

Дастин Порье (2-й номер рейтинга легковесов), которого Хабиб победил на UFC 242, сообщил MMA Junkie о готовности выйти на замену Нурмагомедову. «Не идеальные временные рамки, но если есть шанс доказать, что я лучший, я буду пользоваться им», — сказал он.

Активизировались полусредневесы. Колби Ковингтон заявил, что рассчитывает подраться на UFC 249 с Тайроном Вудли. Вудли в свою очередь хотел бы сразиться с Фергюсоном в полусреднем весе. А Хорхе Масвидал написал в Twitter: «UFC 249, я свободен». Желание бойцов выйти на коротком уведомлении понятно. UFC 249 обещает стать главным спортивным событием апреля, поскольку других нет. Соответственно рейтинги шоу будут ломовыми, как и, вероятно, отчисления участникам главного боя от продаж платных трансляций.

Так или иначе, Гэтжи сейчас кажется наиболее адекватной заменой Хабибу. Если их бой с Фергюсоном состоится, то это 100-процентно будет очень зрелищный поединок.

У Джастина в UFC шесть боев в UFC (4−2) и семь бонусов. Всего у него 21 победа в ММА, 18 из них он одержал нокаутами.

Конор Макгрегор никак не отреагировал на возможный срыв боя между Хабибом и Фергюсоном, хоть в январе и говорил, что их поединок не состоится (потому что проклят), и что он будет готов выйти на замену. Но в период пандемии он тренируется в подвале и крайне аккуратно относится к здоровью. Да и гражданам Ирландии въезд в США временно запретили.

Что касается других боев заявленного карда, то теперь под огромным вопросом выступление в UFC 249 не только Хабиба, но и его двюродного брата Умара Нурмагомедова (должен был подраться с Хантером Азуром), Ислама Махачева (Александр Эрнандес) и Магомеда Анкалаева (Ион Куцелаба). Вероятно, будет отменен бой узбека Махмуда Мурадова с Карлом Роберсоном. Махмуд живет и тренируется в Чехии. Въезд в США для граждан, которые за последние две недели были в странах Шенгенского соглашения, — закрыт. Так что: если Мурадов хочет принять участие в UFC 249, то ему нужно покидать Европу уже сейчас, а в США вылетать через две недели.

По поводу места проведения UFC 249: журналист MMA Fighting Стивен Маррокко сообщил, что переговоры UFC со штатом Флорида продолжаются, губернатор не препятствует боксерской комиссии штата дать санкцию, но «ситуация очень нестабильная и может измениться».

Как срывались бои между Хабибом и Фергюсоном

Дата боя: 11 декабря 2015 года. Причина отмены: Хабиб сломал ребро на тренировке.

Дата боя: 16 апреля 2016 года. Причина отмены: у Фергюсона была обнаружена жидкость в легких.

Дата боя: 4 марта 2017 года. Причина отмены: Хабибу стало плохо после весогонки, он был госпитализирован.

Дата боя: 7 апреля 2018 года. Причина отмены: Фергюсон порвал крестообразные связки колена.

Дата боя: 18 апреля 2020 года. Причина отмены: пандемия коронавируса*.

*окончательного решения еще нет.

Как Хабибу попасть в США

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Если в понедельник днем слова Хабиба о том, что он не может попасть в США, вызывали вопросы, то сейчас их стало меньше. 27 марта Россия прекратила авиасообщение с другими странами, однако «Аэрофлот» объявил, что его самолеты продолжат летать в ряд европейских столиц и Нью-Йорк. На сайте «Аэрофлота» можно было приобрести билеты Москва — Нью-Йорк. Но в понедельник вечером возможность приобрести билеты на международные направления на сайте авиакомпании исчезла. Ближайшая дата, на которую можно купить перелет Москва — Нью-Йорк — 1 мая.

Если вбить в поисковик авиабилетов Москва — Нью-Йорк можно наткнуться на утомительные перелеты с двумя пересадками — в Хельсинки и Стамбуле. Других нет. С точки зрения угрозы заражения коронавирусом этот вариант точно не безопасный.

Существуют частные авиаперевозки. Мы писали об этом уже дважды, но повторим: из сообщения Росавиации не совсем понятен их статус, а Хабиб периодически пользуется бизнес-авиацией. Так или иначе, в сообщении агентства говорится, что запрет на авиасообщение не распространяется на полеты, осуществляемые «по отдельным решениям правительства Российской Федерации». Можн предполжить, что спортсмену, который не раз встречался с первыми лицами страны, реально получить исключение. Но, вероятно, в команде Хабиба такой вариант уже прорабатывался, иначе он вряд ли бы сказал, что не может покинуть Россию. Ислам Махачев же написал в сториз Instagram следующее: «Кто-то говорит, что можно вылететь из России, используя связи какие-то. У кого есть связи в Америке, приземлиться тоже помогите».

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В любом случае, в соответствии с постановлением Главного санитарного врача России Хабиб сможет покинуть России не раньше, чем 3—4 апреля (в зависимости от того, когда он прилетел в страну — 19 или 20 марта). Ведь все, кто прибыл из-за рубежа, должны самоизолироваться на две недели.

Проведение боя в России невозможно, и дело не только в жестком карантине, который, вероятно, потом охватит не только Москву, но и многие другие города России. Во-первых, Министерство спорта запретило проведение в России любых международных соревнований, а ММА в России считается видом спорта. Во-вторых, въезд иностранцев в Россию ограничен.

Вывод: похоже, что Хабиб в США в апреле так и не прилетит, а его бой с Фергюсоном уже не спасти. Тогда на UFC 249 Тони будет драться с Джастином Гэтжи.

А может быть, заявление Хабиба — это просто тактический ход, чтобы выбить себе комфортные условия, и на самом деле он без проблем может сесть в частный самолет и прилететь куда угодно? Думаю, точка в этой истории будет поставлена на этой неделе.