Тренер высказался о форме Емельяненко и описал «износ его организма»

43 фотографии 43 фотографии 43 фотографии

По мнению Бичуева, Емельяненко сейчас переживает не лучшие годы своей карьеры. «Природа берет свое», — посетовал тренер, отметив, что в некоторых аспектах боец стал сдавать. В частности, Бичуев подчеркнул, что у Александра стали хуже скорость, выносливость и бдительность.

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«При этом нельзя сказать, что в первых двух аспектах Емельяненко основательно потерял, но организм все равно изнашивается», — описал специалист.