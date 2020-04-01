В Росавиации оценили возможность Нурмагомедова вылететь на бой в США

Источник: Известия

Прежде всего в Росавиации заверили, что частные авиаперелеты не остановлены и не запрещены.

Для того чтобы Хабиб смог вылететь в США на частном самолете, компания, услугами которой он намерен воспользоваться, должна получить разрешение на вылет из России и на прибытие в США. Росавиация

Вместе с тем компании, которые осуществляют персональные авиаперевозки, знают, какие документы должен иметь при себе пассажир, чтобы у него не возникло проблем на приграничном пункте пропуска.

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В то же время оперативный штаб правительства России по предупреждению распространения коронавируса ввел ограничения на прилет. Таким образом, у Нурмагомедова могут возникнуть проблемы с возвращением в Россию.

На текущий момент в UFC не отказываются от планов провести поединок Нурмагомедова и Фергюсона, несмотря на различные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

В организации уже заявили, что подыскали место для боя, но подробностей раскрывать не стали. Кроме того, UFC опубликовал проморолик предстоящего сражения двух спортсменов.

В свою очередь, Нурмагомедов сомневается, что бой состоится. Он убежден, что UFC активно ищет нового оппонента для Фергюсона.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--effbba365b176a95494a" data-vnd="effbba365b176a95494a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=effbba365b176a95494a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Шоу UFC 249, которое возглавит поединок за пояс чемпиона в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном, запланировано на 18 апреля. В случае если бой состоится, то в России его будет транслировать телеканал РЕН ТВ.