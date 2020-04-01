Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
29.03
Ислочь
Смолевичи
10
Футбол. Зарубежный
29.03
Неман
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
19:01 (мск), источник: Известия

В Росавиации оценили возможность Нурмагомедова вылететь на бой в США

В пресс-службе Росавиации разъяснили, сможет ли российский боец Хабиб Нурмагомедов отправиться в США на частном самолете, чтобы сразиться со своим американским соперником Тони Фергюсоном. Об этом сообщает в среду, 1 апреля, телеканал РЕН ТВ.

Наверх
Источник: Известия

Прежде всего в Росавиации заверили, что частные авиаперелеты не остановлены и не запрещены.

Для того чтобы Хабиб смог вылететь в США на частном самолете, компания, услугами которой он намерен воспользоваться, должна получить разрешение на вылет из России и на прибытие в США.
Росавиация

Вместе с тем компании, которые осуществляют персональные авиаперевозки, знают, какие документы должен иметь при себе пассажир, чтобы у него не возникло проблем на приграничном пункте пропуска.

Что полезно знать
Если сидишь дома

В то же время оперативный штаб правительства России по предупреждению распространения коронавируса ввел ограничения на прилет. Таким образом, у Нурмагомедова могут возникнуть проблемы с возвращением в Россию.

На текущий момент в UFC не отказываются от планов провести поединок Нурмагомедова и Фергюсона, несмотря на различные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

В организации уже заявили, что подыскали место для боя, но подробностей раскрывать не стали. Кроме того, UFC опубликовал проморолик предстоящего сражения двух спортсменов.

В свою очередь, Нурмагомедов сомневается, что бой состоится. Он убежден, что UFC активно ищет нового оппонента для Фергюсона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шоу UFC 249, которое возглавит поединок за пояс чемпиона в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном, запланировано на 18 апреля. В случае если бой состоится, то в России его будет транслировать телеканал РЕН ТВ.

На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие бойцы своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28.

Читайте также
«Я должен победить этого парня!» — Хабиб Фергюсону перед предстоящим боем
Во время загрузки произошла ошибка.
13 марта© Ньюстюб
 Погружение «Адмирала»: клубы из Владивостока остались без поддержки
«У меня нет обратной связи от врачей»
Тренеры и ветераны биатлона призвали Драчева уйти в отставку
Уимблдонский теннисный турнир отменен впервые с 1945 года
Тренер «Динамо»: Пять игроков отправляем в чемпионат Белоруссии
Это не шутка: сегодня ночью будут играть «Реал» и «Ювентус»
«Покидаю Канаду»: Евгения Медведева сообщила, что летит в Японию
Определились четвертьфиналисты Евро-2020 по FIFA
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь