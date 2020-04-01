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22:39 (мск), источник: ТАСС

Хабиб Нурмагомедов сообщил об отмене боя против Тони Фергюсона на турнире UFC

ТАСС, 1 апреля. Бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом российский спортсмен написал в Instagram.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:29 MSK, 01.04
Источник: ИТАР-ТАСС

«Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверно, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это», — написал Нурмагомедов.

«Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место», — добавил спортсмен.

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Этот поединок не может состояться уже несколько лет, изначально бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован на декабрь 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Поединок перенесли на апрель 2016 года, но тогда уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с боя. В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах, на счету 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 860 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.

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