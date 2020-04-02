Орел не улетел. Хабиб отказался драться с Фергюсоном либо странно пошутил на 1 апреля

Источник: РИА "Новости"

Кажется, Хабиб Нурмагомедов решил, что не сможет принять участие в главном поединке года. Его бой с Тони Фергюсоном, видимо, не состоится и в этот раз. Уже в пятый. Последние дни президент UFC Дэна Уайт пытался убедить мир в том, что ему ещё по силам устроить встречу внутри октагона для двух лучших легковесов в истории, но Хабиб в силу неоднозначных обстоятельств за три недели до турнира оказался в России. Из-за карантина Нурмагомедов, по его словам, не может покинуть родину, как не может и попасть в США, где UFC теперь планирует провести свой 249-й номерной турнир.

По слухам, компания приняла решение устроить шоу во Флориде, где ситуация с коронавирусом пока не выглядит столь угрожающей, как в других штатах. Проблема в том, что Америка, как и Россия, закрыла свои границы. Так описал свою ситуацию Нурмагомедов в позавчерашнем прямом эфире.

1 апреля Нурмагомедов сделал новое заявление в «Инстаграме». В нём спортсмен довольно эмоционально ещё раз приводит свои аргументы, которые он считает достаточно вескими, чтобы всё-таки отказаться от поединка с Фергюсоном. Накануне журналист Александр Лютиков (YouTube-канал «Разрешите вас перебить») выяснил в одной авиакомпании, что 31 марта из России в США летали самолёты, хотя Нурмагомедов утверждал, что в Штаты нынче не добраться.

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Попытка журналиста отправить Хабиба за океан вызвала бурную и очень неоднозначную реакцию в Сети: Лютикову стали угрожать неизвестные от имени представителей Нурмагомедова. Вероятно, последнее заявление Хабиба в «инстаграме» — продолжение той самой реакции.

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«Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя. Получается, весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб освобождён от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру и рискуя жизнью ради боя?



Всё понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и у всех, было много планов после боя, но я не в силах контролировать всё это», — написал в «Инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация непредсказуемо меняется. Но Хабиб всё равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на моё место. Хабиб Нурмагомедов российский боец MMA

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B-cwOyOqml3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-04-01T19:02:52+00:00">1 Апр 2020 в 12:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вот так российский чемпион похоронил самый крутой поединок в истории своей весовой категории в пятый раз. Таким образом Хабиб вышел вперёд в их импровизированном соревновании с Тони: Нурмагомедов отныне трижды становился причиной срыва их схватки, в то время как Фергюсон оказывался «виноват» дважды. На самом деле, считать виноватым Нурмагомедова язык едва ли у кого-то повернётся: устраивать в нынешних условиях вообще какой бы то ни было турнир — затея спорная.

Да и хватает у Хабиба бытовых причин отложить до лучших времён, вероятно, сложнейшую защиту титула из тех, которые у него могут быть.

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Нурмагомедов перенёс на прошлой неделе два больших и сложных перелёта. Плюс наверняка были проблемы с акклиматизацией. И это за три с небольшим недели до главной схватки в жизни, да ещё и в самый разгар подготовительного лагеря. Когда стало понятно, что зал АКА, в котором проходит сбор Нурмагомедов, вот-вот закроют на карантин, мы связались с отцом Хабиба, чтобы узнать, есть ли у команды план Б.

Зал Хабиба в Америке хотят закрыть? Не слышал такого. Если даже закроют, два человека — Хабиб и Хавьер Мендес останутся в зале. Нет, в Россию сейчас Хабиб не поедет. Зачем ему ехать в Россию, если бой в Америке? Это будет неправильно во время подготовки. А если совсем закроют зал, будет на свежем воздухе тренироваться индивидуально. Душ ему можно в Америке принимать? Это всё, что надо для подготовки. А что будет дальше, знает только Всевышний. Абдулманап Нурмагомедов отец российского бойца MMA

Так что, когда 30 марта Нурмагомедов сказал в прямом эфире в своём «инстаграме», что он дома, в Дагестане, стало понятно, что шансов увидеть его в октагоне 19 апреля практически нет. И сейчас остаётся только надеяться, что в UFC не откажутся от идеи устроить встречу Хабиба и Фергюсона насовсем. Ведь после таких приключений это противостояние уже только ленивый не назвал его проклятым, а фанаты и компания всё активнее пытаются подбить своего чемпиона в лёгком весе на денежный реванш с Макгрегором. Так что если свежий пост Нурмагомедова — это не первоапрельская шутка, то прямо сейчас мы, вероятно, навсегда лишись одного из крутейших боёв в истории смешанных единоборств.