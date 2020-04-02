«Напуган и прячешься!». Как американские фанаты ММА отреагировали на заявление Нурмагомедова

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Главный бой запланированного на 18 апреля UFC 249 не состоится. По крайней мере, на этом турнире мы точно не увидим Хабиба Нурмагомедова. Болельщики по-разному отреагировали на решение российского чемпиона отказаться от предстоящего боя.

Критика

«Тони хочет драться. Нужно лишить Хабиба чемпионства и позволить Фергюсону бороться за титул. Хабиб вернется после Рамадана и снова поборется. Но он не может тормозить дивизион так долго каждый год».

«Воспользуйся частным самолетом или просто скажи, что не сможешь сделать вес без своей команды».

«Хабиб сменил страну, потому что боится настоящего монстра».

«Если Хабибу по силам покинуть Россию ради боя, но не хочет этого, значит, он слабый».

«Работники супермаркета сейчас работают за 7 долларов в час. Хабиб тоже должен работать».

«Теперь не жалуйся, что кто-то заберет пояс у Хабиба. Было время, когда он говорил, что проведет три защиты за 7 месяцев до боя с Порье. Теперь один бой и снова Рамадан».

«Хабиб, я тебя очень уважаю, но ты, кажется, уклоняешься от боя. Частные самолеты могут доставить тебя туда, куда скажет Дэйна Уайт. Это факт. Пожалуйста, не беги от Тони. Мир и твое наследие нуждаются в этом поединке!».

«Хабиб, когда бой с Тони приближается».

«Ты напуган и прячешься! Это единственный человек на планете, который благодарен за вирус».

«Вчера Хабиб говорил, что готов драться, но он застрял в России. Теперь — что он не хочет рисковать. Он подделка, которую разоблачили».

«Чушь! Хабиб, ты спрашивал о локации, зная, что возвращаешься в Россию и отказываешься от боя! Тони, я чувствую, что Хабиб тебя избегает».

«Почему Хабиб уехал в другую страну? Он должен был остаться в том же месте, что и Тони, но убежал. Страны выпускают людей на частных самолетах. Давай, не задерживай дивизион».

«Российское правительство предлагает ему полететь на частном самолете, но он до сих пор ведет себя так, будто его руки связаны. Любой другой боец полетел бы, кроме него».

«Это третий раз, когда бой срывается по вине Хабиба. Но в этот раз он полностью здоров!».

«Я знал, что Хабиб выйдет из боя, как только получит разрешение на вылет в США. Он бежит от Тони».

Поддержка

«Оставайся в безопасности, чемпион!».

«Хабиб, ты бесспорный чемпион. Тони не сравнится с тобой, мой герой. Ваш поклонник из Индии».

«Некоторые из комментирующих, а вы попробуйте посмотреть новости. Зачем Хабибу рисковать своей жизнью, путешествуя в США — страну, которая сейчас находится в кризисе из-за коронавируса!».

«Оставайся дома, будь в безопасности со своей семьей. Мы будем здесь, когда ты вернешься».

«Хабиб — скромный парень. Он заботится о людях, а не о бое. Это называется менталитет чемпиона».

«Лишить непобежденного чемпиона титула, потому что он не может подраться во время всемирной пандемии? Этого не будет. Ввести временный титул — да, но лишить Хабиба чемпионства… Смешно».

«Этот турнир нужно было отменить давным-давно. Он усложнил жизнь всем участникам, особенно бойцам. В мире каждое спортивное событие было отменено, а это состоится?».

«Все правильно, Хабиб. В это время каждый спортсмен защищают себя и свою семью. Ты должен делать то же самое. Этот бой состоится. Мы так долго его ждали, можем подождать еще».

«Хабиб, хорошо сказал. Люди настолько глупы, думая, что ты должен драться, когда весь мир находится в таком состоянии».

«Оставайся в безопасности! Бой можно провести после пандемии! Не читай, что пишут эти идиоты, они никогда не дрались».

«Хабиб, ты правильно сделал! Ты гораздо умнее своего тупого босса Дэйны Уайта. Спасибо, что понимаешь всю ситуацию. Некоторые глупые люди, вроде Тони Фергюсона, не понимают».

«Не читай эти комментарии в интернете, брат. Будь со своей семьей в это трудное время. Ничего важного в мире нет, кроме семьи и здоровья».

«Твои критики думают, что у тебя особый иммунитет к коронавирусу, которого нет ни у кого на планете. Они забывают о человечности».

«И где Хабиб ошибается? Вы хотите, чтобы он дрался посреди пандемии? Все те, кто считает, что бой должен состояться в апреле, должны понимать, насколько это плохо».