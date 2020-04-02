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12:40 (мск), источник: Sport24

«Напуган и прячешься!». Как американские фанаты ММА отреагировали на заявление Нурмагомедова

Осторожно, тут очень много хейта.

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Источник: Reuters

Главный бой запланированного на 18 апреля UFC 249 не состоится. По крайней мере, на этом турнире мы точно не увидим Хабиба Нурмагомедова. Болельщики по-разному отреагировали на решение российского чемпиона отказаться от предстоящего боя.

Критика

«Тони хочет драться. Нужно лишить Хабиба чемпионства и позволить Фергюсону бороться за титул. Хабиб вернется после Рамадана и снова поборется. Но он не может тормозить дивизион так долго каждый год».

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«Воспользуйся частным самолетом или просто скажи, что не сможешь сделать вес без своей команды».

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«Хабиб сменил страну, потому что боится настоящего монстра».

«Если Хабибу по силам покинуть Россию ради боя, но не хочет этого, значит, он слабый».

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«Работники супермаркета сейчас работают за 7 долларов в час. Хабиб тоже должен работать».

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«Теперь не жалуйся, что кто-то заберет пояс у Хабиба. Было время, когда он говорил, что проведет три защиты за 7 месяцев до боя с Порье. Теперь один бой и снова Рамадан».

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«Хабиб, я тебя очень уважаю, но ты, кажется, уклоняешься от боя. Частные самолеты могут доставить тебя туда, куда скажет Дэйна Уайт. Это факт. Пожалуйста, не беги от Тони. Мир и твое наследие нуждаются в этом поединке!».

«Хабиб, когда бой с Тони приближается».

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«Ты напуган и прячешься! Это единственный человек на планете, который благодарен за вирус».

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«Вчера Хабиб говорил, что готов драться, но он застрял в России. Теперь — что он не хочет рисковать. Он подделка, которую разоблачили».

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«Чушь! Хабиб, ты спрашивал о локации, зная, что возвращаешься в Россию и отказываешься от боя! Тони, я чувствую, что Хабиб тебя избегает».

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«Почему Хабиб уехал в другую страну? Он должен был остаться в том же месте, что и Тони, но убежал. Страны выпускают людей на частных самолетах. Давай, не задерживай дивизион».

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«Российское правительство предлагает ему полететь на частном самолете, но он до сих пор ведет себя так, будто его руки связаны. Любой другой боец полетел бы, кроме него».

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«Это третий раз, когда бой срывается по вине Хабиба. Но в этот раз он полностью здоров!».

«Я знал, что Хабиб выйдет из боя, как только получит разрешение на вылет в США. Он бежит от Тони».

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Поддержка

«Оставайся в безопасности, чемпион!».

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«Хабиб, ты бесспорный чемпион. Тони не сравнится с тобой, мой герой. Ваш поклонник из Индии».

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«Некоторые из комментирующих, а вы попробуйте посмотреть новости. Зачем Хабибу рисковать своей жизнью, путешествуя в США — страну, которая сейчас находится в кризисе из-за коронавируса!».

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«Оставайся дома, будь в безопасности со своей семьей. Мы будем здесь, когда ты вернешься».

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«Хабиб — скромный парень. Он заботится о людях, а не о бое. Это называется менталитет чемпиона».

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«Лишить непобежденного чемпиона титула, потому что он не может подраться во время всемирной пандемии? Этого не будет. Ввести временный титул — да, но лишить Хабиба чемпионства… Смешно».

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«Этот турнир нужно было отменить давным-давно. Он усложнил жизнь всем участникам, особенно бойцам. В мире каждое спортивное событие было отменено, а это состоится?».

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«Все правильно, Хабиб. В это время каждый спортсмен защищают себя и свою семью. Ты должен делать то же самое. Этот бой состоится. Мы так долго его ждали, можем подождать еще».

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«Хабиб, хорошо сказал. Люди настолько глупы, думая, что ты должен драться, когда весь мир находится в таком состоянии».

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«Оставайся в безопасности! Бой можно провести после пандемии! Не читай, что пишут эти идиоты, они никогда не дрались».

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«Хабиб, ты правильно сделал! Ты гораздо умнее своего тупого босса Дэйны Уайта. Спасибо, что понимаешь всю ситуацию. Некоторые глупые люди, вроде Тони Фергюсона, не понимают».

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«Не читай эти комментарии в интернете, брат. Будь со своей семьей в это трудное время. Ничего важного в мире нет, кроме семьи и здоровья».

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«Твои критики думают, что у тебя особый иммунитет к коронавирусу, которого нет ни у кого на планете. Они забывают о человечности».

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«И где Хабиб ошибается? Вы хотите, чтобы он дрался посреди пандемии? Все те, кто считает, что бой должен состояться в апреле, должны понимать, насколько это плохо».

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