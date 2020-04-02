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10:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Фергюсон отреагировал на отмену боя с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон отреагировал на отмену поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

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Источник: AP 2020

Реакция спортсмена опубликована в его Twitter.

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По мнению 36-летнего Фергюсона, Нурмагомедов заранее понимал, что не будет с ним драться. Американец считает, что российский боец мог вернуться в США из Абу-Даби, но испугался.

Я сделал его второй раз. Делаю это на протяжении восьми лет. Я наемный убийца. Хабиб и Конор [Макгрегор] бегают, поджав хвосты, как чертовы псы. Я обещал ему, что вытру пол его папахой, и он слился.
Тони Фергюсон
американский боец MMA

Также Фергюсон считает, что Хабиба необходимо лишить титула чемпиона UFC за отказ от боя.

«У него надо отобрать титул», — цитирует Фергюсона ESPN.

«Неважно, кто станет моим соперником вместо него, бой должен состояться», — добавил боец.

1 апреля Нурмагомедов в Instagram написал, что поединок с Фергюсоном не состоится. Российский боец подчеркнул, что очень расстроен, но остается дома в Дагестане и соблюдает карантин. После объявления многие фанаты ММА в социальных сетях потребовали лишить Хабиба титула чемпиона UFC в легком весе.

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Таким образом, поединок Нурмагомедова и Фергюсона сорвался в пятый раз. При этом не исключается, что турнир UFC 249, в главном бою которого американец и россиянин должны были драться за титул, будет проведен без участия россиянина. Среди возможным соперников Фергюсона называются Джастин Гэтжи, Хорхе Масвидаль и Конор Макгрегор.

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