Фергюсон отреагировал на отмену боя с Нурмагомедовым

Источник: AP 2020

Реакция спортсмена опубликована в его Twitter.

По мнению 36-летнего Фергюсона, Нурмагомедов заранее понимал, что не будет с ним драться. Американец считает, что российский боец мог вернуться в США из Абу-Даби, но испугался.

Я сделал его второй раз. Делаю это на протяжении восьми лет. Я наемный убийца. Хабиб и Конор [Макгрегор] бегают, поджав хвосты, как чертовы псы. Я обещал ему, что вытру пол его папахой, и он слился. Тони Фергюсон американский боец MMA

Также Фергюсон считает, что Хабиба необходимо лишить титула чемпиона UFC за отказ от боя.

«У него надо отобрать титул», — цитирует Фергюсона ESPN.

«Неважно, кто станет моим соперником вместо него, бой должен состояться», — добавил боец.

1 апреля Нурмагомедов в Instagram написал, что поединок с Фергюсоном не состоится. Российский боец подчеркнул, что очень расстроен, но остается дома в Дагестане и соблюдает карантин. После объявления многие фанаты ММА в социальных сетях потребовали лишить Хабиба титула чемпиона UFC в легком весе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4703081b281ced9ac26e" data-vnd="4703081b281ced9ac26e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4703081b281ced9ac26e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, поединок Нурмагомедова и Фергюсона сорвался в пятый раз. При этом не исключается, что турнир UFC 249, в главном бою которого американец и россиянин должны были драться за титул, будет проведен без участия россиянина. Среди возможным соперников Фергюсона называются Джастин Гэтжи, Хорхе Масвидаль и Конор Макгрегор.