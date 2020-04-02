UFC заплатит бойцам за отмененный из-за коронавируса турнир

Источник: AP 2020

Некоторые бойцы рассказали изданию, что получат деньги за отмененный ивент. В частности, итальянец Марвин Виттори уже выразил благодарность UFC за гонорар. Он опубликовал соответствующий пост в Twitter.

«Я усердно трудился с самого первого дня подготовки и здорово, что это ценят даже в такие непростые времена. Всегда готов, всегда в работе!» — написал боец.

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