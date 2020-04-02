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12:51 (мск), источник: Lenta.Ru

UFC заплатит бойцам за отмененный из-за коронавируса турнир

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) выплатит гонорары участникам турнира, который должен был пройти в Лондоне 21 марта. Об этом сообщает MMA Fighting.

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Источник: AP 2020

Некоторые бойцы рассказали изданию, что получат деньги за отмененный ивент. В частности, итальянец Марвин Виттори уже выразил благодарность UFC за гонорар. Он опубликовал соответствующий пост в Twitter.

«Я усердно трудился с самого первого дня подготовки и здорово, что это ценят даже в такие непростые времена. Всегда готов, всегда в работе!» — написал боец.

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В марте UFC отложил проведение трех турниров из-за пандемии коронавируса. Два ивента должны были пройти в США, один — в Великобритании. В главном бою турнира в Лондоне должны были выступить бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли и британец Леон Эдвардс.

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