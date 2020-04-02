UFC заплатит бойцам за отмененный из-за коронавируса турнир
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) выплатит гонорары участникам турнира, который должен был пройти в Лондоне 21 марта. Об этом сообщает MMA Fighting.
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) выплатит гонорары участникам турнира, который должен был пройти в Лондоне 21 марта. Об этом сообщает MMA Fighting.
Некоторые бойцы рассказали изданию, что получат деньги за отмененный ивент. В частности, итальянец Марвин Виттори уже выразил благодарность UFC за гонорар. Он опубликовал соответствующий пост в Twitter.
«Я усердно трудился с самого первого дня подготовки и здорово, что это ценят даже в такие непростые времена. Всегда готов, всегда в работе!» — написал боец.
В марте UFC отложил проведение трех турниров