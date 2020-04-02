Макгрегор заявил, что готов заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
ТАСС, 2 апреля. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор сообщил, что находится в форме и готов выйти на замену отказавшемуся от боя против американца Тони Фергюсона
ТАСС, 2 апреля. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор сообщил, что находится в форме и готов выйти на замену отказавшемуся от боя против американца Тони Фергюсона
В среду Нурмагомедов в Instagram заявил, что вынужден отказаться от боя
«Я в отличной форме, чтобы прямо сейчас провести бой. В начале всей этой ситуации я был счастлив, что у меня нет договоренности по
Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). На счету 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.