Хабиб прекратил эфир в Instagram после появления в нем Макгрегора
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Чемпион UFC в легком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов провел прямой эфир в своем
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Чемпион UFC в легком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов провел прямой эфир в своем
В ходе эфира боец объяснил подписчикам, что бой против американца Тони Фергюсона был отменен
Спустя несколько минут в трансляции появился Макгрегор и предложил провести совместный эфир, однако Хабиб никак не отреагировал на предложение бывшего соперника. Через несколько секунд на предложение ирландца обратили внимание зрители.
«Кто зашел?», — спросил Нурмагомедов, а через полминуты попрощался с подписчиками и завершил эфир.
В октябре 2018 года на турнире UFC 229 Макгрегор проиграл Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона в легком весе.