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21:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хабиб прекратил эфир в Instagram после появления в нем Макгрегора

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Чемпион UFC в легком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов провел прямой эфир в своем Instagram-аккаунте, но прекратил трансляцию после появления в нем ирландского бойца Конора Макгрегора.

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Источник: Спорт РИА Новости

В ходе эфира боец объяснил подписчикам, что бой против американца Тони Фергюсона был отменен из-за отсутствия площадки для его проведения.

Спустя несколько минут в трансляции появился Макгрегор и предложил провести совместный эфир, однако Хабиб никак не отреагировал на предложение бывшего соперника. Через несколько секунд на предложение ирландца обратили внимание зрители.

«Кто зашел?», — спросил Нурмагомедов, а через полминуты попрощался с подписчиками и завершил эфир.

В октябре 2018 года на турнире UFC 229 Макгрегор проиграл Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона в легком весе.

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