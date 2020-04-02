Хабиб прекратил эфир в Instagram после появления в нем Макгрегора

Источник: Спорт РИА Новости

В ходе эфира боец объяснил подписчикам, что бой против американца Тони Фергюсона был отменен из-за отсутствия площадки для его проведения.

Спустя несколько минут в трансляции появился Макгрегор и предложил провести совместный эфир, однако Хабиб никак не отреагировал на предложение бывшего соперника. Через несколько секунд на предложение ирландца обратили внимание зрители.

«Кто зашел?», — спросил Нурмагомедов, а через полминуты попрощался с подписчиками и завершил эфир.