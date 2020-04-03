Нурмагомедов: Бой с Фергюсоном может пройти в августе или сентябре
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Чемпион UFC в легком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что его поединок против американца Тони Фергюсона может пройти в августе в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Чемпион UFC в легком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что его поединок против американца Тони Фергюсона может пройти в августе в
Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был главным событием турнира UFC 249, который планировалось провести 18 апреля в Бруклине (США). В среду россиянин сообщил, что остается на карантине
«UFC планирует турнир в
Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был отменен уже в пятый раз.