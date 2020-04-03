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10:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нурмагомедов: Бой с Фергюсоном может пройти в августе или сентябре

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Чемпион UFC в легком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что его поединок против американца Тони Фергюсона может пройти в августе в Сан-Франциско (США) или в сентябре в Абу-Даби (ОАЭ).

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Источник: Reuters

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был главным событием турнира UFC 249, который планировалось провести 18 апреля в Бруклине (США). В среду россиянин сообщил, что остается на карантине из-за ситуации с коронавирусом, и его бой с Фергюсоном отменен.

«UFC планирует турнир в Сан-Франциско в августе. Я бы мог подраться (с Фергюсоном) там, если это все, возможно, закончится, Также есть вариант в середине сентября в Абу-Даби», — сказал Нурмагомедов во время трансляции в Instagram.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был отменен уже в пятый раз.

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