Хабиб ответил на просьбу Фергюсона лишить его чемпионского пояса

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном планировалось провести 18 апреля в США. Но 1 апреля россиянин сообщил, что остается на карантине из-за пандемии коронавируса, и его бой с Фергюсоном отменен.

«Он просто глупец. Окей, если это моя ошибка, то лишите меня пояса. В прошлый раз, в 2018 году, это была его ошибка, но сейчас это не ошибка Хабиба, это коронавирус. Хабиб — это Хабиб, коронавирус — это коронавирус. Это разные вещи», — заявил Нурмагомедов в интервью для ESPN.