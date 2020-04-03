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18:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хабиб ответил на просьбу Фергюсона лишить его чемпионского пояса

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Чемпион UFC в легком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова американца Тони Фергюсона, который призвал лишить россиянина чемпионского пояса из-за отмены боя в апреле.

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Источник: Спорт РИА Новости

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном планировалось провести 18 апреля в США. Но 1 апреля россиянин сообщил, что остается на карантине из-за пандемии коронавируса, и его бой с Фергюсоном отменен.

Позже американец заявил, что из-за отмены боя Нурмагомедова следует лишить титула чемпиона UFC.

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«Он просто глупец. Окей, если это моя ошибка, то лишите меня пояса. В прошлый раз, в 2018 году, это была его ошибка, но сейчас это не ошибка Хабиба, это коронавирус. Хабиб — это Хабиб, коронавирус — это коронавирус. Это разные вещи», — заявил Нурмагомедов в интервью для ESPN.

В четверг россиянин рассказал, что бой не может состояться из-за отсутствия площадки для его проведения.

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