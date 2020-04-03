15 лет реваншу Федора Емельяненко. Это было одностороннее избиение

Источник: Reuters

В конце 2019 года американские порталы об ММА составили рейтинги лучших бойцов прошедшего десятилетия. Везде первым был Джон Джонс. В конце 2009 года тоже были рейтинги за 10 лет. И первым был Федор Емельяненко с фантастическим рекордом 31 победа, 1 поражение. Статистику портил проигрыш от Цуёси Косаки 22 декабря 2000 года.

Это была 1/8 финала Гран-при RINGS и пятый бой Федора в ММА. 1/16 финала проходила в тот же день, и Емельяненко в тяжелом поединке выиграл по очкам у будущей звезды Pride бразильца Рикардо Ароны.

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Японец попытался ударить правой. И если от кулака Федор увернулся, то локоть прилетел точно в бровь. Рассечение Емельяненко получил еще в поединке с Ароной, а удар Косаки только усугубил травму. Рефери остановил боя, а затем врач запретил Федору продолжать биться.

Удары локтями в RINGS были запрещены, но японец прошел дальше. Во многих источниках указано, что в любом другом случае Косаку наказали бы дисквалификацией, но поскольку это был турнир на вылет, а Емельяненко больше не мог драться по решению медика, победу отдали азиату. И это при том, что четвертьфиналы проводились не в тот же день, а спустя два месяца — 24 февраля 2001-го.

Фоторепортаж Федор Емельяненко проиграл бой за 35 секунд

Тогда Федор выступал за команду Russian Top Team. Бывший тренер команды Николай Питьков так объяснил решение присудить Емельяненко поражение: «Судьи учли, что он зацепил Федора локтем не специально, поэтому японец и прошел дальше».

У команды Емельяненко не было претензий к результату, а после боя Косака пришел в раздевалку к российскому бойцу и извинился.

Тогда японцу было 30 (Федору — 24), он провел уже больше трех десятков боев в ММА, побеждал Волка Хана и Гилберта Айвела, на равных бился с великим Антонио Родриго Ногейрой (ничья). В четвертьфинале Гран-при он проиграл Рэнди Кутюру. Потом были поражения от Ренату Собрала, Бозигита Атаева, Рикко Родригеса, Антонио Рожериу Ногейры. Можно сказать, что в карьере Косакаи началаь черная полоса, но все же перечисленные бойцы тогда считались или очень перспективными (Атаев), или крепкими (Ногейра), или топами/околотопами — Кутюр, Собрал, Родригес. Потом Цуеси выиграл три боя подряд и подписал контракт с Pride. Первый бой — сразу против суперзвезды. Федора Емельяненко.

Поединок возглавил турнир Pride: Bushido 6 в Йокогаме. В том же карде Александр Емельяненко за 15 секунд разнес Рикардо Мораиса.

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Федор, чемпион Pride в тяжелом весе, был почти на пике славы в Японии (пик наступил в августе 2005-го после победы над Мирко Филиповичем). В Pride он сносил всех подряд. У Антонио Родриго Ногейры выиграл дважды.

На первых секундах Косака прошел в ноги Емельяненко и наткнулся на колено. Федор мгновенно перевернул соперника и включил фирменный граунд-энд-паунд. У японца оказалась разбита бровь. Поединок остановили. Все могло кончиться так же, как и в их первом бою, только досрочной победой российского бойца. Однако Цуеси разрешили продолжить драку. Потом бой останавливался еще дважды — из-за того же рассечения у японца. Тем не менее Косака все же дожил до конца 10-минутного раунда, который прошел при полном превосходстве Емельяненко. На второй раунд Цуеси уже не выпустили, рассечение было серьезным, и Федор взял реванш.

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Через год Косака завершил карьеру, но спустя девять с половиной лет вернулся и провел три поединка на новогодних турнирах Rizin — в 2015-м, 2016-м и 2017-м. Были слухи, что он мог стать соперником Федора, но трилогии не состоялось — Емельяненко достался Джайдип Сингх. Косака выиграл у Джеймса Томпсона, уступил Баруто Кайто (огромный эстонский сумоист Кайдо Хевельсон) и Мирко Филиповичу, после чего окончательно завязал с ММА, набив рекорд 29 побед, 23 поражения и 2 ничьи.