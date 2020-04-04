Тренер Макгрегора высказался о бое с Фергюсоном вместо Нурмагомедова

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«Ни единого шанса. В Ирландии все очень строго, страна закрыта. Мы с Конором не видимся. Он не появляется в зале. Да и залы все сейчас закрыты», — заявил специалист.

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1 апреля сам Кавана в шутку предложил выбрать именно 31-летнего Макгрегора в качестве замены россиянину в том случае, если Нурмагомедов все же не сможет принять участие в турнире UFC 249. Российский боец сделал ряд противоречивых заявлений. 1 апреля он рассказал об отмене титульного боя против американца Тони Фергюсона, сославшись на карантин. Позже действующий чемпион допустил, что все же выйдет в октагон, если UFC найдет арену для боя в ближайшее время.

Макгрегор посчитал поведение Нурмагомедова «трусливым». 36-летний Фергюсон в свою очередь потребовал лишить россиянина титула. С таким же призывом выступили ряд болельщиков в социальных сетях, недовольные очередным (пятым по счету) срывом поединка Нурмагомедова и Фергюсона.