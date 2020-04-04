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00:48 (мск), источник: Sport24

Отец Хабиба оценил состояние сына в 100 миллионов долларов

Абдулманап Нурмагомедов рассказал, во сколько бы можно было оценить состояние, которое успел заработать его сын, выступая в ММА.

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— Во сколько бы журнал Forbes сейчас оценил состояние Хабиба?

— Не могу сказать точно. Не знаю, во сколько бы оценили.

— 10 миллионов долларов?

— Мало.

— 50 миллионов долларов?

— Тоже мало.

— 100 миллионов долларов?

— Это реально. Да, где-то в районе 100 миллионов долларов, — сказал отец Хабиба в интервью Игорю Рыбакову.

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