Отец Хабиба оценил состояние сына в 100 миллионов долларов

24 фотографии 24 фотографии 24 фотографии

— Во сколько бы журнал Forbes сейчас оценил состояние Хабиба?

— Не могу сказать точно. Не знаю, во сколько бы оценили.

— 10 миллионов долларов?

— Мало.

— 50 миллионов долларов?

— Тоже мало.

— 100 миллионов долларов?