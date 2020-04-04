Отец Хабиба оценил состояние сына в 100 миллионов долларов
Абдулманап Нурмагомедов рассказал, во сколько бы можно было оценить состояние, которое успел заработать его сын, выступая в ММА.
Абдулманап Нурмагомедов рассказал, во сколько бы можно было оценить состояние, которое успел заработать его сын, выступая в ММА.
— Во сколько бы журнал Forbes сейчас оценил состояние Хабиба?
— Не могу сказать точно. Не знаю, во сколько бы оценили.
— 10 миллионов долларов?
— Мало.
— 50 миллионов долларов?
— Тоже мало.
— 100 миллионов долларов?
— Это реально. Да,