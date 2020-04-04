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12:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Макгрегор раскритиковал Китай за поставку в Ирландию некачественных средств защиты

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор раскритиковал китайских поставщиков, передавших Ирландии дорогие и некачественные средства защиты.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:03 MSK, 04.04
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«Это чудовищно. Мало того что эти люди подняли цены на маски, визоры, вентиляторы, респираторы, кислородные баллоны, мониторы и прочее. Всё резко наценилось! Так ещё и партии товара ни на что не годны. Это нелепо и бесчеловечно. Премьер-министру стоит забрать обратно слова благодарности и обещания помочь. То, что произошло, просто варварство», — написал в своём «твиттере» Конор Макгрегор.

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более одного миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тысяч случаев со смертельным исходом. Из числа заразившихся излечилось более 210 тысяч человек.

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Медсестра в Лондоне демонстрирует средства индивидуальной защиты
Ruptly TV
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