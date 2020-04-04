Лукашенко готов спасти бой Хабиба и Фергюсона. Белоруссия официально предложила принять турнир UFC 18 апреля

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Несмотря на то, что Хабиб Нурмагомедов объявил об отмене боя против Тони Фергюсона, президент UFC Дэйна Уайт по-прежнему ищет локацию для турнира 18 апреля.

В США ситуация с коронавирусом становится все более напряженной (277 965 заболевших и 7157 смертей), поэтому, кажется, на планете осталось единственное место, где еще может пройти UFC 249 — Белоруссия. И это интересно, учитывая, что (при желании) добраться туда сможет даже Хабиб.

Корреспондент Sport24 Ярослав Степанов поговорил с исполнительным директором федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Белоруссии Максимом Корольковым. Обсуждаем, как они сделали официальное предложение UFC, и насколько готовы принять в своей стране самое большое событие в ММА в 2020-м году.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tgOGJ10JxOU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вчера появилась информация, что вы сделали официальное предложение UFC по поводу проведения турнира UFC 249 в Белоруссии. Правда ли это?

— Да, это правда.

— Как в данном случае происходил процесс уведомления организации о готовности принять турнир? Вы написали кому-то на почту или позвонили?

— Мы связались с UFC через наших друзей и посредников, которые с ними напрямую общаются. Объяснили им ситуацию, что Белоруссии все можно, наш президент не ограничивал массовые мероприятия. Конечно, перед этим мы заручились поддержкой нашего государства в лице министерства спорта Белоруссии и управления делами президента. Когда мы получили согласие, сделали UFC такое предложение.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B-cwOyOqml3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B-cwOyOqml3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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— Первая мысль, которая пришла мне в голову, что этот вопрос вы могли попробовать обговорить через Андрея Орловского, используя его в качестве посредника, который имеет возможность передать информацию UFC. Так ли это или в вашем случае были другие посредники?

— Это были совершенно другие люди. С Андреем мы общаемся. Он неоднократно говорил, что не хочет выступать посредником в вопросах бизнеса. Во-первых, он живет в другой стране, не рядом. Во-вторых, он не дружит с Уайтом. Андрей — спортсмен UFC. Когда в 2013 году он выступал на турнире «Битва на Немиге», который мы организовывали совместно с Fight Nights Global, мы спросили по поводу выхода на Дэйну Уайта, но Андрей сказал, что у него нет прямого доступа. Он может ему написать, но как обычный спортсмен своему боссу.

— В одном из своих интервью отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов благодарил Александра Лукашенко за возможность принять этот турнир в Белоруссии. Эта идея согласовывалась с аппаратом президента?

— Перед тем, как наше предложение было сформировано для руководства UFC, мы заручились поддержкой администрации президента. Мы понимаем, что это глобальный вопрос. Мероприятия такого уровня в нашей небольшой стране без согласования с аппаратом президента не проходят.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B9sxEDon2tm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B9sxEDon2tm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9sxEDon2tm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-14T03:51:35+00:00">13 Мар 2020 в 8:51 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Ваше предложение выглядит, как просто предложение принять турнир или там есть какие-то условия по месту расположения, логистике и прочему?

— Мы предложили конкретные площадки, которые могут принять UFC. Одна из них — это «Минск Арена», где в 2013 году выступал Андрей Орловский, вмещающая 15 тысяч. Там проходил чемпионат мира по хоккею и финальный матч. Это одна из крупнейших арен в Европе. Также у нас есть отреставрированный стадион «Динамо», который принимал открытие вторых Европейских игр в Белоруссии. Мы предложили арены, заручились поддержкой, что можем организовать иностранным гражданам быстрый въезд и быстрое получение виз. У нас уже есть подобный опыт — мы проводили фестиваль боевых искусств в 2017 году. К нам приехали 4 тысячи спортсменов из 72 стран. Все были приняты. Была государственная поддержка по визовому режиму. Поэтому мы предложили UFC такой пакет услуг. Детали мы еще не обсуждали. Положительный ответ от UFC мы еще не получили. Будем реалистами, время уже ушло. За неделю до турнира мало кто будет выбирать локацию. Но если нам позвонят завтра и скажут, что хотят организовать турнир у нас, думаю, к 18 апреля мы все подготовим.

— В чем плюсы и в чем, возможно, минусы, если турнир действительно состоится в Белоруссии?

— Минусов тут точно нет. Белоруссия находится в центре Европы. Мы уже давно пытаемся показать всему миру, что у нас есть все условия, чтобы проводить турниры по единоборствам. У нас есть хорошие локации. Президент Международной федерации ММА Керрит Браун прилетал к нам неоднократно. Мы с ним обсуждали возможность проведения чемпионата мира по ММА. Он остался очень доволен Минском в плане локации. Также у нас безвизовый въезд для 80 стран мира. Мало где есть такое. У нас есть возможность использовать административный ресурс для проведения качественных турниров. Чемпионат мира по хоккею, вторые Европейские игры, фестиваль боевых искусств и бой Андрея Орловского — показатель того, что Белоруссия может принять события такого уровня. Поэтому только плюсы, минусов тут не может быть.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B9_AhOIlQC1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B9_AhOIlQC1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9_AhOIlQC1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-21T05:47:59+00:00">20 Мар 2020 в 10:47 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В каком виде ответ вы получили от UFC?

— Мы получили устный ответ. Во-первых, нас поблагодарили за предложение. Во-вторых, наше предложение включили в условный «план Б». У них уже есть площадки для этого турнира. Дэйна Уайт не хочет об этом сообщать, но у них есть проработанные варианты. В любом случае они благодарны и готовы рассмотреть наш вариант с Минском для будущих турниров UFC.

— В Белоруссии никогда не проходили турниры UFC, но лига уже проводила бой между двумя белорусами, причем это случилось намного раньше, чем в UFC в одном бою выступили россияне. За все время существования UFC и проведения турниров по ММА в Белоруссии были ли разговоры о проведении ивентов UFC в вашей стране?

— Да. Примерно шесть лет назад мы говорили с руководством UFC, приглашая провести один из турниров на территории Белоруссии. Но на тот момент это было еще неактуально. Во-первых, в UFC еще не было столько российских бойцов и бойцов из стран СНГ. Рынок был неинтересен. На данный момент мы видим, как увеличился список бойцов из стран СНГ. Белоруссия привлекательна тем, что на турнир могут приехать люди из соседних стран. Из Литвы, Польши и Латвии въезд свободен. Мы прекрасно знаем о ситуации между Россией и Украиной, поэтому болельщики из этих стран могут спокойно приехать к нам на турнир. На данный момент это даже более актуально. Нам сказали, что даже если не UFC 249, то в будущем будут рассматривать нас как локацию для проведения турниров. У нас есть площадки, коммуникации и возможности привлечь зрителя из разных стран.