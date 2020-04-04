Лукашенко готов спасти бой Хабиба и Фергюсона. Белоруссия официально предложила принять турнир UFC 18 апреля
План «Б».
План «Б».
Несмотря на то, что Хабиб Нурмагомедов объявил об отмене боя против Тони Фергюсона, президент UFC Дэйна Уайт
В США ситуация с коронавирусом становится все более напряженной (277 965 заболевших и 7157 смертей), поэтому, кажется, на планете осталось единственное место, где еще может пройти UFC 249 — Белоруссия. И это интересно, учитывая, что (при желании) добраться туда сможет даже Хабиб.
Корреспондент Sport24 Ярослав Степанов поговорил с исполнительным директором федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Белоруссии Максимом Корольковым. Обсуждаем, как они сделали официальное предложение UFC, и насколько готовы принять в своей стране самое большое событие в ММА в 2020-м году.
— Вчера появилась информация, что вы сделали официальное предложение UFC по поводу проведения турнира UFC 249 в Белоруссии. Правда ли это?
— Да, это правда.
— Как в данном случае происходил процесс уведомления организации о готовности принять турнир? Вы написали
— Мы связались с UFC через наших друзей и посредников, которые с ними напрямую общаются. Объяснили им ситуацию, что Белоруссии все можно, наш президент не ограничивал массовые мероприятия. Конечно, перед этим мы заручились поддержкой нашего государства в лице министерства спорта Белоруссии и управления делами президента. Когда мы получили согласие, сделали UFC такое предложение.
— Первая мысль, которая пришла мне в голову, что этот вопрос вы могли попробовать обговорить через Андрея Орловского, используя его в качестве посредника, который имеет возможность передать информацию UFC. Так ли это или в вашем случае были другие посредники?
— Это были совершенно другие люди. С Андреем мы общаемся. Он неоднократно говорил, что не хочет выступать посредником в вопросах бизнеса.
— В одном из своих интервью отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов благодарил Александра Лукашенко за возможность принять этот турнир в Белоруссии. Эта идея согласовывалась с аппаратом президента?
— Перед тем, как наше предложение было сформировано для руководства UFC, мы заручились поддержкой администрации президента. Мы понимаем, что это глобальный вопрос. Мероприятия такого уровня в нашей небольшой стране без согласования с аппаратом президента не проходят.
— Ваше предложение выглядит, как просто предложение принять турнир или там есть
— Мы предложили конкретные площадки, которые могут принять UFC. Одна из них — это «Минск Арена», где в 2013 году выступал Андрей Орловский, вмещающая 15 тысяч. Там проходил чемпионат мира по хоккею и финальный матч. Это одна из крупнейших арен в Европе. Также у нас есть отреставрированный стадион «Динамо», который принимал открытие вторых Европейских игр в Белоруссии. Мы предложили арены, заручились поддержкой, что можем организовать иностранным гражданам быстрый въезд и быстрое получение виз. У нас уже есть подобный опыт — мы проводили фестиваль боевых искусств в 2017 году. К нам приехали 4 тысячи спортсменов из 72 стран. Все были приняты. Была государственная поддержка по визовому режиму. Поэтому мы предложили UFC такой пакет услуг. Детали мы еще не обсуждали. Положительный ответ от UFC мы еще не получили. Будем реалистами, время уже ушло. За неделю до турнира мало кто будет выбирать локацию. Но если нам позвонят завтра и скажут, что хотят организовать турнир у нас, думаю, к 18 апреля мы все подготовим.
— В чем плюсы и в чем, возможно, минусы, если турнир действительно состоится в Белоруссии?
— Минусов тут точно нет. Белоруссия находится в центре Европы. Мы уже давно пытаемся показать всему миру, что у нас есть все условия, чтобы проводить турниры по единоборствам. У нас есть хорошие локации. Президент Международной федерации ММА Керрит Браун прилетал к нам неоднократно. Мы с ним обсуждали возможность проведения чемпионата мира по ММА. Он остался очень доволен Минском в плане локации. Также у нас безвизовый въезд для 80 стран мира. Мало где есть такое. У нас есть возможность использовать административный ресурс для проведения качественных турниров. Чемпионат мира по хоккею, вторые Европейские игры, фестиваль боевых искусств и бой Андрея Орловского — показатель того, что Белоруссия может принять события такого уровня. Поэтому только плюсы, минусов тут не может быть.
— В каком виде ответ вы получили от UFC?
— Мы получили устный ответ.
— В Белоруссии никогда не проходили турниры UFC, но лига уже проводила бой между двумя белорусами, причем это случилось намного раньше, чем в UFC в одном бою выступили россияне. За все время существования UFC и проведения турниров по ММА в Белоруссии были ли разговоры о проведении ивентов UFC в вашей стране?
— Да. Примерно шесть лет назад мы говорили с руководством UFC, приглашая провести один из турниров на территории Белоруссии. Но на тот момент это было еще неактуально.
— Официально жители 74 стран могут находиться в Белоруссии 30 дней без визы. США в этом списке тоже есть.
— Да. Прилетают через аэропорт и спокойно находятся в Белоруссии 30 дней. 30 дней — более чем достаточно для проведения турнира по ММА.