Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.04
Динамо Брс
Славия М
12
Футбол. Зарубежный
4.04
БАТЭ
Рух
10
Футбол. Зарубежный
14:00
Энергетик-БГУ
Минск
Футбол. Зарубежный
4.04
Шахтер С
Неман
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Смолевичи
Витебск
Футбол. Зарубежный
18:00
Ислочь
Слуцк
Все события
Фоторепортажи
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
01:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Телеканал FOX включил бой Конора и Фергюсона в расписание турнира UFC 249

Телеканал FOX Sports на своём официальном сайте обновил данные о карде турнира UFC 249.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Теперь его главным поединком значится встреча экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора с бывшим временным чемпионом лиги Тони Фергюсоном.

Напомним, изначально на турнире UFC 249 Фергюсон должен был встретиться с действующим чемпионом лиги в лёгком весе Хабибом Нурмагомедов. Но 1 апреля россиянин фактически снялся с турнира, признав, что не намерен лететь в США.

Вместе с тем, нельзя утверждать, что информация на сайте FOX Sports полностью достоверная. Так, в карде турнира прописаны поединки Ислама Махачева, Магомеда Анкалаева и Умара Нурмагомедова, которые не примут в нём участие. Кроме того, до сих пор указано, что шоу пройдёт в Нью-Йорке. Однако в городе введён карантин и проведение каких-либо мероприятий там невозможно.

 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Самые "горячие" фигуристки мира! Лучшие фото!
В Беларуси не послушали Лукашенко. Фанаты не пошли на стадионы
Лукашенко готов спасти бой Хабиба и Фергюсона
Капелло заявил, что у него были проблемы с игроками сборной РФ
СМИ: «Барселона» пообещала Неймару вернуть его в команду
Губерниев о том, помирится ли с Резцовой: Я ни с кем не ссорился
Кокорин прокомментировал информацию об интересе «Челси»
Источник: Повторный тест Дибалы на коронавирус - положительный
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь