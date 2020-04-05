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10:42 (мск), источник: ТАСС

На главу UFC подали в суд по делу о вымогательстве

ТАСС, 5 апреля. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оказался в центре скандала, на него подали в суд по делу о вымогательстве. Об этом сообщает издание Las Vegas Review-Journal.

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Источник: AP 2020

В пятницу агент по недвижимости Эрнесто Джошуа Рамос подал иск в суд округа Кларк (США, штат Невада) против Уайта.

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Якобы глава UFC не выполнил пункт договора о неразглашении, согласно которому должен был заплатить $450 тыс. за то, что Рамос не раскрыл подробности уголовного дела пятилетней давности.

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По информации издания, в 2014—2015 годах Рамос требовал у Уайта $200 тыс. В случае невыполнения требований злоумышленник угрожал опубликовать видео со сценами сексуального характера с участием Уайта. Отмечается, что в материалах вымогателя содержались доказательства постоянных супружеских измен главы UFC с танцовщицей в Лас-Вегасе. Тогда Рамоса арестовали за вымогательство, он провел в тюрьме 366 дней.

«Я только что узнал, что вчера против меня подали иск. Этот парень отсидел в тюрьме за попытку вымогательства пять лет назад. Сейчас он нанял адвоката, также имеющего криминальный бэкграунд. Теперь он требует от меня $10 млн. Он в прошлый раз не получил от меня денег и в этот раз не получит. С нетерпением жду, когда суд отклонит иск и я навсегда избавлюсь от этих подонков», — заявил Уайт.

Уайт возглавляет UFC с 2001 года. На данный момент это крупнейшая в мире организация ММА. Состояние Уайта оценивается в $500 млн.

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