На главу UFC подали в суд по делу о вымогательстве

По информации издания, в 2014—2015 годах Рамос требовал у Уайта $200 тыс. В случае невыполнения требований злоумышленник угрожал опубликовать видео со сценами сексуального характера с участием Уайта. Отмечается, что в материалах вымогателя содержались доказательства постоянных супружеских измен главы UFC с танцовщицей в Лас-Вегасе. Тогда Рамоса арестовали за вымогательство, он провел в тюрьме 366 дней.

«Я только что узнал, что вчера против меня подали иск. Этот парень отсидел в тюрьме за попытку вымогательства пять лет назад. Сейчас он нанял адвоката, также имеющего криминальный бэкграунд. Теперь он требует от меня $10 млн. Он в прошлый раз не получил от меня денег и в этот раз не получит. С нетерпением жду, когда суд отклонит иск и я навсегда избавлюсь от этих подонков», — заявил Уайт.