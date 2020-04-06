UFC: Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире 18 апреля
ТАСС, 6 апреля. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что турнир UFC 249 пройдет 18 апреля без россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом он написал в Twitter.
ТАСС, 6 апреля. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что турнир UFC 249 пройдет 18 апреля без россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом он написал в Twitter.
«Турнир состоится, но без Хабиба. Я объявлю список поединков завтра», — написал Уайт.
Место проведения турнира еще не объявлено, изначально он должен был пройти в
Поединок Нурмагомедов — Фергюсон срывается в пятый раз. Изначально бой между был запланирован на декабрь 2015 года, однако россиянин снялся
Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе, в его активе 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.