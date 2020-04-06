UFC: Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире 18 апреля

Источник: AP 2020

«Турнир состоится, но без Хабиба. Я объявлю список поединков завтра», — написал Уайт.

Место проведения турнира еще не объявлено, изначально он должен был пройти в Нью-Йорке, но был перенесен из-за ситуации с коронавирусом. Главным событием вечера должен был стать поединок Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона. Нурмагомедов находится в России, ранее он заявил, что не будет участвовать в турнире, если заранее не узнает место его проведения.

Поединок Нурмагомедов — Фергюсон срывается в пятый раз. Изначально бой между был запланирован на декабрь 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Поединок перенесли на апрель 2016 года, но тогда уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с боя.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе, в его активе 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.