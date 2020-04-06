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12:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дана Уайт поставил точку: Бой Хабиба с Фергюсоном отменен

Скорее всего, соперником Тони на UFC 249 станет Джастин Гэтжи.

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Комментарий Уайта

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что чемпион лиги в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28−0) не выступит на шоу UFC 249. Это было не специальное заявление, а ответ на комментарий фейковому Twitter-аккаунту журналиста Ариэля Хельвани.

— Дана Уайт и Владимир Путин достигли договоренности о поездке в США чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, — написал фейк. — Он будет драться с Тони Фергюсоном. Это случится, ребята. UFC, как и планировалось, состоится 18 апреля.

— Абсолютная неправда!!! — парировал Уайт. — Турнир состоится, но без Хабиба. Я объявлю кард завтра.

Аргументы Хабиба

Ранее глава UFC лишь раз высказался насчет того, что Хабиб не выступит на UFC 249. 1 апреля Нурмагомедов сделал большой пост в Instagram, в том числе написав: «Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя». Логично, что все СМИ запустили новость с заголовком о том, что Хабиб сделал заявление об отмене боя. Уайт прокомментировал это так: «Все и так знали, что Хабиб не будет драться» (Yahoo Sports). Однако, 3 апреля Нурмагомедов дал большое интервью ESPN, в котором сообщил, что если его выпустят из России, а UFC назовет место UFC 249, он подерется с Фергюсоном.

Если обобщить заявления Хабиба, сделанные за последнюю неделю, то его бой с Тони срывается из-за того, что.

1) он не может покинуть пределы России,

2) коронавирус свирепствует,

3) UFC тянет с локацией турнира.

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Как Нурмагомедов оказался в России, если полтора месяца тренировался в США (а UFC 249 планируется провести именно там)? Со слов бойца получается следующее:

— Есть чат, в котором состоят Уайт, Хабиб и менеджер бойца Али-Абдель-Азиз. Там глава UFC cообщил, что бой на 99 процентов пройдет в Абу-Даби, а в США его не будет на 100 процентов.

— 19 марта, в 20:00 по местному времени, Нурмагомедов и его команда прилетели в ОАЭ — в Дубай. Однако граница закрылась в 12:00. Их не пустили в страну.

— Хабиб провел сутки в гостинице в дубайском аэропорту, после чего вылетел в Москву, а оттуда — в Махачкалу.

— 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, из-за чего Хабиб лишился возможности улететь куда-либо. Сейчас он сидит дома — на карантине. Дома же тренируется.

Многих болельщиков объяснения Хабиба не удовлетворили.

Его стали обвинять в том, что он намеренно отказался от боя с Фергюсоном. В качестве аргумента, в частности, приводится тот факт, что не прерваны полеты бизнес-авиации, а Нурмагомедов неоднократно пользовался частными самолетами. При этом въезд в США россиян официально не запрещен. Но Хабиб настаивает: сейчас в Америку его не пустят. В UFC же еще никак не объяснили, как так вышло, что Нурмагомедова улетел в ОАЭ, когда там запретили въезд иностранцев.

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Новый соперник Фергюсона

По информации журналиста ESPN Ариэля Хельвани (настоящего, не фейкового), в главном бою UFC 249 оппонентом Фергюсона (25−3), скорее всего, станет Джастин Гэтжи (21−2). У Гэтжи три победы подряд, в рейтинге легковесов UFC он занимает четвертое место. Сейчас Джастин — наиболее адекватная замена Хабибу.

Не исключено, что в поединке будет разыгран пояс временного чемпиона UFC в легком весе.

Он вводится, когда у чемпиона длительный простой — а Хабиб после Рамадана (23 апреля — 23 мая) сможет выступить только в августе (возможно, на шоу в Сан-Франциско). В последний раз он дрался в сентябре, когда в Абу-Даби победил Дастина Порье.

Однако, как Фергюсон заявил ESPN, он примет бой с Гэтжи только когда UFC определит место UFC 249. По последним данным, турнир пройдет на Западном побережье США — возможно, на территории индейской резервации, где не действуют правила Атлетических комиссий штатов. Там же UFC планирует проводить и последующие шоу — пока в США не остановят распространение коронавируса и не будут сняты различные запреты на массовые мероприятия.

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