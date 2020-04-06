Лучшие нокауты российских бойцов в UFC. Видео

Источник: AP 2020

В ролик была включена победа Петра Яна над Юрайей Фэйбером, досрочная победа тяжеловеса Сергея Павловича над Марсело Голмом, также великолепный нокаут в исполнении Магомеда Анкалаева в бою с Далчей Луангимбулой на турнире UFC в Москве.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lcpVKS7UW_E" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. 18+ Видео для лиц старше 18 лет Показать видео

Кроме этого, в ролике представлена победа Саида Нурмагомедова над Рикардо Рамосом и эффектный нокаут от Ислама Махачева в противостоянии с Глейсоном Тибау.