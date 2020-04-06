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6 апреля, источник: Матч ТВ

Официально: Гэтжи заменит Хабиба в поединке с Фергюсоном

Президент UFC Дэйна Уайт в своем Instagram сообщил, что американец Джастин Гэтжи заменит россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке за временный титул в легком весе против Тони Фергюсона.

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Ранее стало известно, что Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249 из-за пандемии коронавируса. Таким образом, бой россиянина против Фергюсона сорвался уже в пятый раз.

Уайт подтвердил, что поединок Фергюсона против Гэтжи состоится 18 апреля, но пока не уточнил место проведения турнира.

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