Официально: Гэтжи заменит Хабиба в поединке с Фергюсоном
Президент UFC Дэйна Уайт в своем Instagram сообщил, что американец Джастин Гэтжи заменит россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке за временный титул в легком весе против Тони Фергюсона.
Президент UFC Дэйна Уайт в своем Instagram сообщил, что американец Джастин Гэтжи заменит россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке за временный титул в легком весе против Тони Фергюсона.
Ранее стало известно, что Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249
Уайт подтвердил, что поединок Фергюсона против Гэтжи состоится 18 апреля, но пока не уточнил место проведения турнира.