Уайт заявил об аренде частного острова для проведения турнира UFC 249
Президент UFC Дэна Уайт рассказал, что в ближайшее время арендует частный остров для подготовки бойцов и проведения турнира UFC 249.
Президент UFC Дэна Уайт рассказал, что в ближайшее время арендует частный остров для подготовки бойцов и проведения турнира UFC 249.
«Я в
Напомним, турнир UFC 249 должен состояться 18 апреля. Главным событием турнира станет бой Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи, которые оспорят титул временного чемпиона организации в лёгком весе. В соглавном поединке состоится