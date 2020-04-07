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10:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Уайт заявил об аренде частного острова для проведения турнира UFC 249

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, что в ближайшее время арендует частный остров для подготовки бойцов и проведения турнира UFC 249.

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Источник: AP 2020

«Я в одном-двух днях от того, чтобы зарезервировать частный остров. Сейчас создаётся вся необходимая инфраструктура. Там смогут выступить бойцы из всех стран. Поскольку я не могу собрать всех иностранных бойцов в США, у меня будет частный остров, на котором будут собираться все спортсмены из других стран. Итак, с 18 апреля UFC возвращается в строй», — приводит слова Уайта TMZ.

Напомним, турнир UFC 249 должен состояться 18 апреля. Главным событием турнира станет бой Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи, которые оспорят титул временного чемпиона организации в лёгком весе. В соглавном поединке состоится бой-реванш между Джессикой Андраде и Роуз Намаюнас.

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