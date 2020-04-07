Гэтжи вместо Хабиба и Страна Дураков вместо UFC

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У нас снова ранее средневековье. Мир ограничен горизонтом. Хотя, даже в средневековье можно было посмотреть на диких зверей, бродячих артистов, поторговаться на ярмарке, пострелять из лука, на посмотреть театральное представление — или на казнь. Нас же на улицу уже не выпускают, и развлечение осталось только одно — поговорить про UFC 249 и про то, что все-таки с этим произошло. Ну и казнь, конечно. Но это попозже.

В выходные нам рассказали, что Республика Беларусь готова принять турнир UFC, а Дана Уайт рассматривает такую возможность. Б — бред. Один американский телеканал опубликовал новый кард турнира, где заменил Хабиба на Конора. П — полный бред. Ну и в довершение всего безобразия фейковый твиттер журнилиста Ариэля Хелвани заявил, что Дана и президент России договорились о том, что Хабиб сможет вылететь из страны в США. С тем же успехом можно было бы рассказать, что Нурмагомедов, не желающий никуда ехать, окажется связанным в багажнике машины, припаркованной у дома Тони Фергюсона.

Настоящий Дана Уайт начал отвечать фейковому Ариэлю, что шоу будет, но без Хабиба, что несколько противоречило твитам Али Абдель-Азиза, менеджера Нурмагомедова.

По всему выходит, что больше всех путает людей Дана Уайт. Запутал сначала Хабиба, затем всех зрителей и болельщиков. Можно было бы запутать и Фергюсона, но там непонятно, кто первый сойдет с ума. Дана Уайт врет. Возможно, он врал вчера, а сегодня говорит правду… Или напротив, он говорил правду когда-то, но не сейчас.

В оригинальной сказке про «Пиноккио» деревянная кукла ведет себя очень скверно. В принципе, как президент UFC. И однажды его настигает расплата. Кот и лис повесили Пиноккио на дереве, и смотрят, как он умирает, раскачиваясь на ветру. В мире полно людей, которые относятся к ММА слишком серьезно. Болезненно серьезно. Так что с одной стороны, я Уайту не завидую. А с другой — восхищаюсь тем, как он всеми манипулирует. И хочу напомнить, что в США единственное спортивное шоу, которое продолжается, это рестлинг. И там, говорят, даже Дональд Трамп закончил обращение к нации за несколько минут до начала «Wrestlemania 36».

И то, что сейчас делает Дана Уайт — очень напоминает сценарии, которые пишутся для WWE.

Он не занимается организацией боев, он строит сюжет. Он не раскручивает бойцов, он вписывает их образы в уже сложившиеся рамки, в «героев» и «злодеев», а тех, кто не вписывается — отправляет назад в Россию. Хе. Хе. Хе.

Дана Уайт сливает информацию о том, что UFC 249 пройдет на Западном побережье США, в одной из индейских резерваций, где не действуют федеральные ограничения… И это примерно как матч по рестлингу между Гробовщиком и Эй Джей Стайлзом, снятый на кладбище. Говорят, смотрелось ужасно.

Амбиции Даны это, конечно, то, что двигало индустрию ММА вперед достаточно долгое время. И я не шучу. Но сейчас его больше увлекает игра в рестлинг, секс со стриптизершей за 10 штук баксов и черт знает, что еще.

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Беда в том, что многочисленную аудиторию фанатов ММА по всему миру это не впечатляет. Не пугает. И не волнует. В этом отличие смешанных единоборств от рестлинга. Сюжет это не главное. Главное начинается, когда двое оказываются в клетке друг напротив друга.

Итак, вместо первого боя Хабиб — Фергюсон мы получили Фергюсон — Барбоза. Вместо второго — Хабиб подрался с Хорчером. Вместо третьего — шиш с маслом. Затем был бой Нурмагомедов — Яквинта. Теперь — Тони будет драться с Джастином Гэтжи. Неизвестно где. И неизвестно как, потому что я не понимаю, как в условиях изоляции может готовиться к бою Джастин. Как готовится Тони — мы видим, и это точно не похоже на бой по правилам ММА. Может, UFC стоит отснять бой (или акробатическое шоу) заранее, с несколькими дублями и разными концовками, а затем пустить в эфир, будто это прямая трансляция.

И это будет, наверное, не самое худшее шоу, если состоится. Но оно явно не стоило таких долгих и сложных приготовлений, этого бреда и этих выдумок.

Возможно, потом все мы скажем, что отменить шоу сразу же было бы гораздо более честно.

Но Дана-Пиноккио прежде всего бизнесмен, а еще он любит дурить публику, и свято верит в то, что ему не болтаться потом на дереве. Карло Коллоди вот не выдержал всеобщего нытья и дописал сказку — где деревянная кукла исправляется, помогает людям и становится живым мальчиком. Алексей Толстой историю чуть изменил, и получилась лучше известная нам сказка про Буратино.