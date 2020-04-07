Гэтжи вместо Хабиба и Страна Дураков вместо UFC
Развлечение осталось только одно — поговорить про UFC 249.
Развлечение осталось только одно — поговорить про UFC 249.
У нас снова ранее средневековье. Мир ограничен горизонтом. Хотя, даже в средневековье можно было посмотреть на диких зверей, бродячих артистов, поторговаться на ярмарке, пострелять из лука, на посмотреть театральное представление — или на казнь. Нас же на улицу уже не выпускают, и развлечение осталось только одно — поговорить про UFC 249 и про то, что
В выходные нам рассказали, что Республика Беларусь готова принять турнир UFC, а Дана Уайт рассматривает такую возможность. Б — бред. Один американский телеканал опубликовал новый кард турнира, где заменил Хабиба на Конора. П — полный бред. Ну и в довершение всего безобразия фейковый твиттер журнилиста Ариэля Хелвани заявил, что Дана и президент России договорились о том, что Хабиб сможет вылететь из страны в США. С тем же успехом можно было бы рассказать, что Нурмагомедов, не желающий никуда ехать, окажется связанным в багажнике машины, припаркованной у дома Тони Фергюсона.
Настоящий Дана Уайт начал отвечать фейковому Ариэлю, что шоу будет, но без Хабиба, что несколько противоречило твитам Али
По всему выходит, что больше всех путает людей Дана Уайт. Запутал сначала Хабиба, затем всех зрителей и болельщиков. Можно было бы запутать и Фергюсона, но там непонятно, кто первый сойдет с ума. Дана Уайт врет. Возможно, он врал вчера, а сегодня говорит правду… Или напротив, он говорил правду
В оригинальной сказке про «Пиноккио» деревянная кукла ведет себя очень скверно. В принципе, как президент UFC. И однажды его настигает расплата. Кот и лис повесили Пиноккио на дереве, и смотрят, как он умирает, раскачиваясь на ветру. В мире полно людей, которые относятся к ММА слишком серьезно. Болезненно серьезно. Так что с одной стороны, я Уайту не завидую. А с другой — восхищаюсь тем, как он всеми манипулирует. И хочу напомнить, что в США единственное спортивное шоу, которое продолжается, это рестлинг. И там, говорят, даже Дональд Трамп закончил обращение к нации за несколько минут до начала «Wrestlemania 36».
Он не занимается организацией боев, он строит сюжет. Он не раскручивает бойцов, он вписывает их образы в уже сложившиеся рамки, в «героев» и «злодеев», а тех, кто не вписывается — отправляет назад в Россию. Хе. Хе. Хе.
Дана Уайт сливает информацию о том, что UFC 249 пройдет на Западном побережье США, в одной из индейских резерваций, где не действуют федеральные ограничения… И это примерно как матч по рестлингу между Гробовщиком и Эй Джей Стайлзом, снятый на кладбище. Говорят, смотрелось ужасно.
Амбиции Даны это, конечно, то, что двигало индустрию ММА вперед достаточно долгое время. И я не шучу. Но сейчас его больше увлекает игра в рестлинг, секс со стриптизершей за 10 штук баксов и черт знает, что еще.
Беда в том, что многочисленную аудиторию фанатов ММА по всему миру это не впечатляет. Не пугает. И не волнует. В этом отличие смешанных единоборств от рестлинга. Сюжет это не главное. Главное начинается, когда двое оказываются в клетке друг напротив друга.
Итак, вместо первого боя Хабиб — Фергюсон мы получили Фергюсон — Барбоза. Вместо второго — Хабиб подрался с Хорчером. Вместо третьего — шиш с маслом. Затем был бой Нурмагомедов — Яквинта. Теперь — Тони будет драться с Джастином Гэтжи. Неизвестно где. И неизвестно как, потому что я не понимаю, как в условиях изоляции может готовиться к бою Джастин. Как готовится Тони — мы видим, и это точно не похоже на бой по правилам ММА. Может, UFC стоит отснять бой (или акробатическое шоу) заранее, с несколькими дублями и разными концовками, а затем пустить в эфир, будто это прямая трансляция.
Возможно, потом все мы скажем, что отменить шоу сразу же было бы гораздо более честно.
Но
Ну, а Дана Уайт все старается доказать нам, что есть его личное собственное Поле Чудес, и он может спасти UFC 249. Это для него важнее всего. Али