Победитель поединка Фергюсон — Гейджи встретится с Нурмагомедовым

18 апреля пройдет поединок турнира UFC 249 между Фергюсоном и Гейджи за временный титул чемпиона в легком весе. Изначально Фергюсон должен был провести титульный бой с Нурмагомедовым, но действующий чемпион, который находится в России, отказался от поединка из-за пандемии коронавируса. Изначально бой должен был пройти в Нью-Йорке, новое место поединка остается неизвестным. По словам Уайта, проведение турнира запланировано на частном острове.

«Этот поединок имеет смысл, это двое лучших парней в мире. Победитель встретится с Хабибом. Конор [Макгрегор] также хочет провести реванш с Нурмагомедовым. Поединок Хабиба против Фергюсона или Гейджи состоится, скорее всего, не раньше сентября», — заявил Уайт.