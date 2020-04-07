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12:56 (мск), источник: ТАСС

Победитель поединка Фергюсон — Гейджи встретится с Нурмагомедовым

ТАСС, 7 апреля. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что победитель боя между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи получит шанс встретиться с чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Комментарий Уайта приводит телеканал ESPN.

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Источник: AP 2020

18 апреля пройдет поединок турнира UFC 249 между Фергюсоном и Гейджи за временный титул чемпиона в легком весе. Изначально Фергюсон должен был провести титульный бой с Нурмагомедовым, но действующий чемпион, который находится в России, отказался от поединка из-за пандемии коронавируса. Изначально бой должен был пройти в Нью-Йорке, новое место поединка остается неизвестным. По словам Уайта, проведение турнира запланировано на частном острове.

«Этот поединок имеет смысл, это двое лучших парней в мире. Победитель встретится с Хабибом. Конор [Макгрегор] также хочет провести реванш с Нурмагомедовым. Поединок Хабиба против Фергюсона или Гейджи состоится, скорее всего, не раньше сентября», — заявил Уайт.

Поединок Нурмагомедов — Фергюсон не может состояться уже несколько лет, изначально бой был запланирован на декабрь 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Поединок перенесли на апрель 2016 года, но тогда уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с боя.

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