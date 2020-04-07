Канделаки начали угрожать фанаты Нурмагомедова

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Канделаки заявила, что негативные комментарии появились после поддержки журналиста «Матч ТВ» Александра Лютикова, разозлившего болельщиков Нурмагомедова. Ей начали поступать сообщения со словами: «Чуть попутала, дворняжка», «Это тебя должны за ухо к нам привести», «Тебе рот надо закрыть», «Я считаю, она — это расходный материал».

Канделаки посчитала, что настоящий кавказский мужчина не мог так поступить. «Кавказ такое существо представлять не способно. А вот позорить — да, бросая тень на основы этики горцев, где важное место занимает уважение к женщинам», — отметила она. Она обратилась к Нурмагомедову с просьбой высказаться по этому поводу.

30 марта Лютиков опубликовал в Instagram аудиозапись угроз расправы от представившегося двоюродным братом Нурмагомедова человека. Он остался недоволен сюжетом журналиста о том, что российский боец, отказавший от поединка с американцем Тони Фергюсоном, при желании мог улететь в США.

В итоге турнир UFC 249 пройдет без Нурмагомедова. Вместо россиянина поединок с Фергюсоном проведет американец Джастин Гэтжи. На кону будет стоять титул временного чемпиона организации в легком весе.