Турнир UFC 249 пройдет на племенной земле в Калифорнии. Если бы Хабиб остался в США, он бы доехал туда за три часа
UFC ломает систему.
UFC ломает систему.
Президент UFC Дэйна Уайт в интервью ESPN сообщал, что организация арендовала частный остров, на котором в ближайшие два месяца будут проходить турниры промоушена.
Но в той же беседе звучало важное уточнение: эту локацию нужно использовать, чтобы бойцы, проживающие за пределами США, не испытывали проблем с попаданием в Америку и дальнейшими передвижениями внутри Штатов.
Пока на засекреченном острове налаживают инфраструктуру, UFC находит убежище для своих турниров на племенной земле в штате Калифорния. New York Times сообщает, что примет их казино Tachi Palace. Там не действуют законы штата, и не имеет никакого влияния местная Атлетическая комиссия.
Раньше в Tachi Palace проходили турниры организации WEC, бои по правилам бокса и ивенты промоушена, организованного непосредственно руководителями этого казино.
И самое интересное, что располагается Tachi Palace всего в трех часах езды на машине от зала AKA, в котором тренировался Хабиб Нурмагомедов.
Своим упорством во время пандемии коронавируса UFC уже настроила против себя пару важных регулирующих органов в США.
Атлетическая комиссия штата Калифорнии заявила, что не будет никаким образом поддерживать 18 апреля турнир UFC, а Ассоциации врачей спортивных единоборств предупредила промоушен о возможных санкциях, если UFC 249
«Если UFC 249 случится, то это будет считаться несанкционированным событием, поскольку там не будет присутствовать комиссия штата. Все чиновники, которые примут участие в мероприятии, могут быть наказаны на уровне штата», — говорится в официальном заявлении.
И несмотря на полное отсутствие
Ярослав Степанов