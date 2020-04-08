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16:41 (мск), источник: Sport24

Турнир UFC 249 пройдет на племенной земле в Калифорнии. Если бы Хабиб остался в США, он бы доехал туда за три часа

UFC ломает систему.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:38 MSK, 08.04
Источник: AP 2020

Президент UFC Дэйна Уайт в интервью ESPN сообщал, что организация арендовала частный остров, на котором в ближайшие два месяца будут проходить турниры промоушена.

Но в той же беседе звучало важное уточнение: эту локацию нужно использовать, чтобы бойцы, проживающие за пределами США, не испытывали проблем с попаданием в Америку и дальнейшими передвижениями внутри Штатов.

Пока на засекреченном острове налаживают инфраструктуру, UFC находит убежище для своих турниров на племенной земле в штате Калифорния. New York Times сообщает, что примет их казино Tachi Palace. Там не действуют законы штата, и не имеет никакого влияния местная Атлетическая комиссия.

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Раньше в Tachi Palace проходили турниры организации WEC, бои по правилам бокса и ивенты промоушена, организованного непосредственно руководителями этого казино.

И самое интересное, что располагается Tachi Palace всего в трех часах езды на машине от зала AKA, в котором тренировался Хабиб Нурмагомедов.

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Своим упорством во время пандемии коронавируса UFC уже настроила против себя пару важных регулирующих органов в США.

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Атлетическая комиссия штата Калифорнии заявила, что не будет никаким образом поддерживать 18 апреля турнир UFC, а Ассоциации врачей спортивных единоборств предупредила промоушен о возможных санкциях, если UFC 249 все-таки состоится.

«Если UFC 249 случится, то это будет считаться несанкционированным событием, поскольку там не будет присутствовать комиссия штата. Все чиновники, которые примут участие в мероприятии, могут быть наказаны на уровне штата», — говорится в официальном заявлении.

И несмотря на полное отсутствие какой-либо поддержки, UFC гарантирует, что все меры безопасности для проведения турнира будут соблюдены. Вот, что они хотят для этого сделать:

  • Все люди, присутствующие на объекте проведения мероприятия, пройдут медицинское обследование;
  • Количество врачей, работающих на турнире UFC, будет удвоено;
  • Мероприятия пройдут в закрытом для фанатов формате;
  • Персонал не будет иметь доступ к раздевалкам для бойцов;
  • Комментаторов посадят в отдельную комнату на арене, а не возле октагона, как это происходит обычно;
  • В одной комнате не сможет находиться более 10 человек одновременно;
  • Планируется, что все задействованные в событии лица будут проходить тесты на коронавирус.

Ярослав Степанов

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Хабиб победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
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