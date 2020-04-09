Макгрегор высказался о величии Нурмагомедова и удалил сообщение

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31-летний Макгрегор перечислил выдающихся по его мнению бойцов, упомянув и коронные приемы каждого из них. К примеру, он вспомнил об ударе ногой хорвата Мирко Филиповича, или рычаге локтя в исполнении бывшей чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ронды Роузи.

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«Ну и Хабиб с его обхватом ножки, как русалочка. Вот это спорт. Кто действительно велик — вы уже догадываетесь», — добавил Макгрегор.

По всей видимости, это реакция на одно из выступлений Нурмагомедова в Instagram. Российский боец разъяснил обстоятельства своего неучастия в турнире UFC 249 и добавил, что считает себя одним из величайших бойцов MMA.

Нурмагомедов не примет участия в турнире 18 апреля. На фоне пандемии коронавируса россиянин остался на родине, а его соперник Тони Фергюсон пребывает в США, Российского бойца заменит американец Джастин Гэтжи. Поединок может состояться в казино. Официальное место проведения пока неизвестно.