Бывший соперник Емельяненко померился силами с чемпионом по пощечинам

Соперником 41-летнего бразильского тяжеловеса стал россиянин Василий Камоцкий по кличке Пельмень, который становился чемпионом в турнирах по пощечинам. Спортсмены боролись за денежный приз в 150 тысяч рублей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/G5DhR1G6BJI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Обмен ударами не выявил победителя, и организаторы разделили приз между бразильцем и россиянином.