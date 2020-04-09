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16:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Популярность MMA в России объяснили «фактором Хабиба»

Российский промоутер и глава Fight Nights Global Камил Гаджиев связал рост популярности смешанных единоборств (MMA) в России с фигурой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом он рассказал в беседе с Алексеем Пивоваровым в выпуске шоу «Редакция».

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«Фактор Хабиба — один из ключевых. Он смог поднять узнаваемость самого спорта в России. Прежде всего, благодаря поединку с Конором Макгрегором. Мы тут же поняли, что появился “наш ответ Чемберлену”», — считает Гаджиев.

Он также добавил, что бой с ирландцем придал толчок к популяризации MMA в стране, что отразилось и на поединке российских бойцов Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова, состоявшемся спустя две недели.

Нурмагомедов — действующий обладатель пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Осенью 2018-го он победил Макгрегора, впервые защитив титул. Затем последовала еще одна успешная защита в сентябре 2019-го в поединке с американцем Дастином Порье, который выступал в статусе временного чемпиона. На UFC 249 18 апреля должен был пройти третий бой Нурмагомедова в статусе чемпиона, но россиянин снялся с турнира. Его соперник Тони Фергюсон поспорит за временный титул с Джастином Гэтжи.

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