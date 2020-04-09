Популярность MMA в России объяснили «фактором Хабиба»

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«Фактор Хабиба — один из ключевых. Он смог поднять узнаваемость самого спорта в России. Прежде всего, благодаря поединку с Конором Макгрегором. Мы тут же поняли, что появился “наш ответ Чемберлену”», — считает Гаджиев.

Он также добавил, что бой с ирландцем придал толчок к популяризации MMA в стране, что отразилось и на поединке российских бойцов Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова, состоявшемся спустя две недели.