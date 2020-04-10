Турнир UFC 249 отменен из-за пандемии коронавируса
Турнир UFC 249 отменен
Турнир UFC 249 отменен
Об этом в твиттере сообщил журналист ESPN Бретт Окамото.
Также UFC отменил все ближайшие турниры. По словам главы организации Дэйны Уайта, он был готов продвигать событие, несмотря на опасения по поводу пандемии COVID-19, но не все зависит только от него.
UFC 249 изначально должен был состояться в Бруклине, но
Возглавить турнир должен был бой американцев Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона за временный пояс в легком весе. Напомним, что Гэтжи заменил чемпиона Хабиба Нурмагомедова, который заявил, что не смог покинуть Россию
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Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 200 странах, включая Россию.
По всему миру было зафиксировано почти 1,6 млн случаев заражения, из которых выздоровели 355 тысяч человек, умерли свыше 95 тысяч.