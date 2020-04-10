Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен
Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен
UFC 249 должны были показывать в эфире ESPN (его материнский холдинг — Disney). У телеканала заключен пятилетний контракт на трансляцию всех боев UFC.
«Сегодня мне позвонило самое выcшее руководство Disney и ESPN и попросило меня не проводить это мероприятие (турнир UFC 249.— “Ъ”)», — рассказал Дэйна Уайт. По его словам, все другие бои в рамках UFC также были отложены на неопределенный срок.
Напомним, изначально на UFC 249 должны были встретиться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Однако 1 апреля россиянин сообщил об отмене боя, объяснив это тем, что он сидит на карантине