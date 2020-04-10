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02:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за коронавируса COVID-19, сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN. Турнир UFC 249 должен был состояться в Нью-Йорке 18 апреля. В рамках турнира планировался бой Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:09 MSK, 10.04
Источник: AFP 2020

UFC 249 должны были показывать в эфире ESPN (его материнский холдинг — Disney). У телеканала заключен пятилетний контракт на трансляцию всех боев UFC.

«Сегодня мне позвонило самое выcшее руководство Disney и ESPN и попросило меня не проводить это мероприятие (турнир UFC 249.— “Ъ”)», — рассказал Дэйна Уайт. По его словам, все другие бои в рамках UFC также были отложены на неопределенный срок.

Напомним, изначально на UFC 249 должны были встретиться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Однако 1 апреля россиянин сообщил об отмене боя, объяснив это тем, что он сидит на карантине из-за COVID-19. Поединок Нурмагомедов—Фергюсон не может состояться уже несколько лет.

«Я должен победить этого парня!» — Хабиб Фергюсону перед предстоящим боем
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13 марта© Ньюстюб
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