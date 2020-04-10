Дана Уайт объяснил перенос турнира UFC 249
Глава организации UFC Дана Уайт подтвердил, что турнир UFC 249 не состоится 18 апреля.
Глава организации UFC Дана Уайт подтвердил, что турнир UFC 249 не состоится 18 апреля.
— С первого дня это была битва. Мы боролись самого начала, как эта пандемия началась, чтобы сделать это шоу 18 апреля, — сказал Уайт в интервью журналисту ESPN Бретту Окамото. — И сегодня мы получили звонок из самого верхнего уровня ESPN. С самого начала наше партнерство с ESPN было отличным, они были очень хороши с нами, но на самом верху решили, что нам надо остановиться. И не делать этот турнир в следующую субботу. Мы были готовы работать, и Tachi Palace в Калифорнии подготовили площадку, они были готовы нам все предоставить, и я скажу, что когда все нормализуется, в Калифорнии у нас будет своя площадка — это Tachi Palace. Я сделаю там большие бои и я благодарен им за сотрудничество. Еще одна вещь: всем бойцам, которые со мной на контракте, я желаю оставаться в безопасности, провести время с семьями, и получить удовольствие. Не волнуйтесь о финансовой составляющей. Вы получите свои бои. Я организую все ребятам, которые должны были драться в следующие выходные. Я сделаю все, чтобы эти ребята чувствовали себя не обиженными. Это касается всех, кто нанят на работу в UFC, никто не пострадает. Мы будем первыми из всех видов спорта, кто вернется. Бои на острове — это реально. Инфраструктура уже подготовлена. Это случится как только будет возможность.