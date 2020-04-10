Дана Уайт объяснил перенос турнира UFC 249

— С первого дня это была битва. Мы боролись самого начала, как эта пандемия началась, чтобы сделать это шоу 18 апреля, — сказал Уайт в интервью журналисту ESPN Бретту Окамото. — И сегодня мы получили звонок из самого верхнего уровня ESPN. С самого начала наше партнерство с ESPN было отличным, они были очень хороши с нами, но на самом верху решили, что нам надо остановиться. И не делать этот турнир в следующую субботу. Мы были готовы работать, и Tachi Palace в Калифорнии подготовили площадку, они были готовы нам все предоставить, и я скажу, что когда все нормализуется, в Калифорнии у нас будет своя площадка — это Tachi Palace. Я сделаю там большие бои и я благодарен им за сотрудничество. Еще одна вещь: всем бойцам, которые со мной на контракте, я желаю оставаться в безопасности, провести время с семьями, и получить удовольствие. Не волнуйтесь о финансовой составляющей. Вы получите свои бои. Я организую все ребятам, которые должны были драться в следующие выходные. Я сделаю все, чтобы эти ребята чувствовали себя не обиженными. Это касается всех, кто нанят на работу в UFC, никто не пострадает. Мы будем первыми из всех видов спорта, кто вернется. Бои на острове — это реально. Инфраструктура уже подготовлена. Это случится как только будет возможность.