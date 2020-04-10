Большие боссы уничтожили план Даны Уайта. Турнир UFC 249 отложен

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Приказ руководства ESPN

Турнир UFC 249 не состоится 18 апреля. Официальная причина — требование руководства ESPN, вызванное пандемией коронавируса.

Уайт скрывал место проведения шоу, однако журналисты New York Times выяснили, что UFC собирается устроить турнир в казино Tachi Palace. Казино располагается в окрестностях города Лемор (штат Калифорния) — на территории индейской резервации. Там не действуют законы штата, что, вроде бы, позволяло Уайту делать все, что ему захочется.

Однако в четверг сенатор Дайэнн Файнстайн призвала UFC перенести UFC 249 на более позднюю дату.

Ее слова — не указ для индейской резервации, тем не менее после заявления 86-летней представительницы Демократической партии руководство ESPN попросило Уайта отложить UFC 249 и «последующие бои». Под последующими боями, очевидно, подразумевается UFC Fight Night 173 (25 апреля) и, вероятно, UFC Fight Night 174 (2 мая), UFC 250 (9 мая) и даже UFC Fight Night 176 (16 мая). При этом три турнира UFC были перенесены на неопределенный срок еще в марте — в Лондоне, Коламбусе и Портленде.

— С первого дня это была битва, — сказал Уайт в интервью журналисту ESPN Бретту Окамото. — Мы боролись самого начала, как эта пандемия началась, чтобы сделать это шоу 18 апреля. Но сегодня мне позвонили с самого высокого уровня, который вы только можете представить в Disney и ESPN (телеканал принадлежит The Walt Disney Company. — Прим. «СЭ»). Нас попросили не проводить мероприятия.

«Мы будем первыми из всех видов спорта, кто вернется»

По словам Уайта, казино Tachi Palace было готово принять шоу, несмотря ни на что. Он пообещал, что в будущем проведет там турнир UFC.

— В Tachi Palace подготовили площадку, они были готовы нам все предоставить, и я могу сказать, что, когда все нормализуется, в Калифорнии у нас будет своя площадка — это Tachi Palace. Я сделаю там большие бои, я благодарен им за сотрудничество, — отметил глава UFC.

Также президент лиги обратился к бойцам, заверив: они получат ровно столько поединков, сколько планировалось.

— Всем бойцам, которые со мной на контракте, я желаю оставаться в безопасности, провести время с семьями, и получить удовольствие, — заявил он. — Не волнуйтесь о финансовой составляющей. Вы получите свои бои. Я организую их все ребятам, которые должны были драться в следующие выходные. Я сделаю все, чтобы эти ребята не чувствовали себя обиженными. Это касается всех, кто нанят на работу в UFC, никто не пострадает.

Уайт подчеркнул, что история с турнирами на частном острове — не шутка. Он рассчитывает, что уже через месяц там получится устроить турнир.

— Мы будем первыми из всех видов спорта, кто вернется, — сказал глава UFC. — Бои на острове — это реально. Там уже готовится инфраструктура. Я уверен, что люди будут готовы выйти из своих домов через месяц, отправиться на остров и тренироваться там. Это произойдет. Я мог бы сделать турнир на следующей неделе, но мы имеем то, что имеем, так что увидимся через месяц.

Потом Уайт вышел в прямой эфир в Instagram и еще раз обратил внимание, что шоу не отменено, а отложено, а UFC намеревается проводить бои на частном острове. Вообще, тема Fight Island в США стала мемной. Бывший боец UFC и Bellator Бен Аскрен даже поменял ник в Twitter на Fight Island.

Бретт Окамото сообщил в Twitter о намерении Уайта провести в 2020 году все 42 запланированных турнира (это не вошло в интервью). То есть, если летом ситуация нормализуется, UFC придется проводить шоу каждую неделю, причем иногда — по два в неделю. По информации Wall Strett Journal, 42 турнира в год — это обязательство UFC перед вещателем — ESPN. Как пишет издание, если обязательство не будет выполнено, то канал получит право не выплачивать лиге 750 миллионов долларов, прописанные в контракте. Однако данную информацию газета опубликовала до того, как стало известно о том, что руководство ESPN само потребовало не проводить апрельские шоу.

Гэтжи vs Макгрегор, Хабиб vs Фергюсон?

Вопрос — когда теперь состоится UFC 249 и какой бой возглавит шоу.

Изначально в главном ивенте турнира должны были драться чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28−0) и Тони Фергюсон (25−3). Хабиб пять недель тренировался в США, но потом улетел в ОАЭ, так как, по его словам, Уайт сказал, что UFC 249 на 99 процентов пройдет в Абу-Даби и точно не пройдет в Америке. Однако когда он туда прилетел, выяснилось, что Эмираты закрыли границу для иностранцев, после чего Нурмагомедов решил вернуться в Россию, которая через несколько дней прекратила авиасообщение с другими странами. Фергюсон обвинил Хабиба в боязни биться с ним. Нурмагомедов в интервью ESPN парировал тем, что, во-первых, у него нет возможности покинуть пределы России, а во-вторых, он в любом случае не знает куда лететь (когда дагестанец давал интервью, Уайт еще не определился с локацией UFC 249).

Хабиба заменил Джастин Гэтжи (21−2), четвертый номер рейтинга легковесов.

Об этом объявили 6 апреля, а на следующий день появилась информация New York Times — что шоу пройдет в Taсhi Palace. Сейчас уже можно сказать, что Хабиб, не улетев в США из Абу-Даби и не попробовав добраться до Штатов из России на частном самолете, не ошибся. После объявления о переносе UFC 249 он выложил в сторис фрагмент из интервью Уайта в ESPN, а также сделал пост с цитатой из Корана.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B-xzNCjF6hi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-04-09T23:12:54+00:00">9 Апр 2020 в 4:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Так вот, когда состоится UFC 249 — неизвестно, какой бой возглавит шоу — тоже непонятно. С 23 апреля по 23 мая — Рамадан. В этот период Хабиб драться не будет. После Рамадана бойцу необходимо не менее 40 дней на восстановление. На прошлой неделе Нурмагомедов сообщил ESPN, что будет готов вернуться в октагон в августе (планируется турнир в Сан-Франциско).

Ждать немало, но вновь пытаться устроить бой Фергюсона с Гэтжи вряд ли имеет смысл. Если получится провести номерной турнир в мае (на частном острове, например), то будет много других вариантов, какой бой поставить главным в карде. Гораздо перспективнее в июне или июле организовать бой Гэтжи vs Конор Макгрегор, а в августе или сентябре — Хабиб vs Фергюсон.