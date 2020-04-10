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09:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Большие боссы уничтожили план Даны Уайта. Турнир UFC 249 отложен

Хабиб Нурмагомедов не подрался бы с Тони Фергюсоном 18 апреля, даже если бы остался в США.

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Приказ руководства ESPN

Турнир UFC 249 не состоится 18 апреля. Официальная причина — требование руководства ESPN, вызванное пандемией коронавируса.

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Уайт скрывал место проведения шоу, однако журналисты New York Times выяснили, что UFC собирается устроить турнир в казино Tachi Palace. Казино располагается в окрестностях города Лемор (штат Калифорния) — на территории индейской резервации. Там не действуют законы штата, что, вроде бы, позволяло Уайту делать все, что ему захочется.

Однако в четверг сенатор Дайэнн Файнстайн призвала UFC перенести UFC 249 на более позднюю дату.

Ее слова — не указ для индейской резервации, тем не менее после заявления 86-летней представительницы Демократической партии руководство ESPN попросило Уайта отложить UFC 249 и «последующие бои». Под последующими боями, очевидно, подразумевается UFC Fight Night 173 (25 апреля) и, вероятно, UFC Fight Night 174 (2 мая), UFC 250 (9 мая) и даже UFC Fight Night 176 (16 мая). При этом три турнира UFC были перенесены на неопределенный срок еще в марте — в Лондоне, Коламбусе и Портленде.

— С первого дня это была битва, — сказал Уайт в интервью журналисту ESPN Бретту Окамото. — Мы боролись самого начала, как эта пандемия началась, чтобы сделать это шоу 18 апреля. Но сегодня мне позвонили с самого высокого уровня, который вы только можете представить в Disney и ESPN (телеканал принадлежит The Walt Disney Company. — Прим. «СЭ»). Нас попросили не проводить мероприятия.

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«Мы будем первыми из всех видов спорта, кто вернется»

По словам Уайта, казино Tachi Palace было готово принять шоу, несмотря ни на что. Он пообещал, что в будущем проведет там турнир UFC.

— В Tachi Palace подготовили площадку, они были готовы нам все предоставить, и я могу сказать, что, когда все нормализуется, в Калифорнии у нас будет своя площадка — это Tachi Palace. Я сделаю там большие бои, я благодарен им за сотрудничество, — отметил глава UFC.

Также президент лиги обратился к бойцам, заверив: они получат ровно столько поединков, сколько планировалось.

— Всем бойцам, которые со мной на контракте, я желаю оставаться в безопасности, провести время с семьями, и получить удовольствие, — заявил он. — Не волнуйтесь о финансовой составляющей. Вы получите свои бои. Я организую их все ребятам, которые должны были драться в следующие выходные. Я сделаю все, чтобы эти ребята не чувствовали себя обиженными. Это касается всех, кто нанят на работу в UFC, никто не пострадает.

Уайт подчеркнул, что история с турнирами на частном острове — не шутка. Он рассчитывает, что уже через месяц там получится устроить турнир.

— Мы будем первыми из всех видов спорта, кто вернется, — сказал глава UFC. — Бои на острове — это реально. Там уже готовится инфраструктура. Я уверен, что люди будут готовы выйти из своих домов через месяц, отправиться на остров и тренироваться там. Это произойдет. Я мог бы сделать турнир на следующей неделе, но мы имеем то, что имеем, так что увидимся через месяц.

Потом Уайт вышел в прямой эфир в Instagram и еще раз обратил внимание, что шоу не отменено, а отложено, а UFC намеревается проводить бои на частном острове. Вообще, тема Fight Island в США стала мемной. Бывший боец UFC и Bellator Бен Аскрен даже поменял ник в Twitter на Fight Island.

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Бретт Окамото сообщил в Twitter о намерении Уайта провести в 2020 году все 42 запланированных турнира (это не вошло в интервью). То есть, если летом ситуация нормализуется, UFC придется проводить шоу каждую неделю, причем иногда — по два в неделю. По информации Wall Strett Journal, 42 турнира в год — это обязательство UFC перед вещателем — ESPN. Как пишет издание, если обязательство не будет выполнено, то канал получит право не выплачивать лиге 750 миллионов долларов, прописанные в контракте. Однако данную информацию газета опубликовала до того, как стало известно о том, что руководство ESPN само потребовало не проводить апрельские шоу.

Гэтжи vs Макгрегор, Хабиб vs Фергюсон?

Вопрос — когда теперь состоится UFC 249 и какой бой возглавит шоу.

Изначально в главном ивенте турнира должны были драться чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28−0) и Тони Фергюсон (25−3). Хабиб пять недель тренировался в США, но потом улетел в ОАЭ, так как, по его словам, Уайт сказал, что UFC 249 на 99 процентов пройдет в Абу-Даби и точно не пройдет в Америке. Однако когда он туда прилетел, выяснилось, что Эмираты закрыли границу для иностранцев, после чего Нурмагомедов решил вернуться в Россию, которая через несколько дней прекратила авиасообщение с другими странами. Фергюсон обвинил Хабиба в боязни биться с ним. Нурмагомедов в интервью ESPN парировал тем, что, во-первых, у него нет возможности покинуть пределы России, а во-вторых, он в любом случае не знает куда лететь (когда дагестанец давал интервью, Уайт еще не определился с локацией UFC 249).

Хабиба заменил Джастин Гэтжи (21−2), четвертый номер рейтинга легковесов.

Об этом объявили 6 апреля, а на следующий день появилась информация New York Times — что шоу пройдет в Taсhi Palace. Сейчас уже можно сказать, что Хабиб, не улетев в США из Абу-Даби и не попробовав добраться до Штатов из России на частном самолете, не ошибся. После объявления о переносе UFC 249 он выложил в сторис фрагмент из интервью Уайта в ESPN, а также сделал пост с цитатой из Корана.

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Так вот, когда состоится UFC 249 — неизвестно, какой бой возглавит шоу — тоже непонятно. С 23 апреля по 23 мая — Рамадан. В этот период Хабиб драться не будет. После Рамадана бойцу необходимо не менее 40 дней на восстановление. На прошлой неделе Нурмагомедов сообщил ESPN, что будет готов вернуться в октагон в августе (планируется турнир в Сан-Франциско).

Ждать немало, но вновь пытаться устроить бой Фергюсона с Гэтжи вряд ли имеет смысл. Если получится провести номерной турнир в мае (на частном острове, например), то будет много других вариантов, какой бой поставить главным в карде. Гораздо перспективнее в июне или июле организовать бой Гэтжи vs Конор Макгрегор, а в августе или сентябре — Хабиб vs Фергюсон.

Но это лишь предположения. Сейчас все зависит только от того, как будет меняться ситуация с Covid-19. На 9 апреля в США заразились 430 тысяч человек, причем ежедневно число инфицированных увеличивается на 25−35 тысяч.

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