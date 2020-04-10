Большие боссы уничтожили план Даны Уайта. Турнир UFC 249 отложен
Хабиб Нурмагомедов не подрался бы с Тони Фергюсоном 18 апреля, даже если бы остался в США.
Хабиб Нурмагомедов не подрался бы с Тони Фергюсоном 18 апреля, даже если бы остался в США.
Турнир UFC 249 не состоится 18 апреля. Официальная причина — требование руководства ESPN, вызванное пандемией коронавируса.
Уайт скрывал место проведения шоу, однако журналисты New York Times выяснили, что UFC собирается устроить турнир в казино Tachi Palace. Казино располагается в окрестностях города Лемор (штат Калифорния) — на территории индейской резервации. Там не действуют законы штата, что, вроде бы, позволяло Уайту делать все, что ему захочется.
Ее слова — не указ для индейской резервации, тем не менее после заявления 86-летней представительницы Демократической партии руководство ESPN попросило Уайта отложить UFC 249 и «последующие бои». Под последующими боями, очевидно, подразумевается UFC Fight Night 173 (25 апреля) и, вероятно, UFC Fight Night 174 (2 мая), UFC 250 (9 мая) и даже UFC Fight Night 176 (16 мая). При этом три турнира UFC были перенесены на неопределенный срок еще в марте — в Лондоне, Коламбусе и Портленде.
— С первого дня это была битва, — сказал Уайт в интервью журналисту ESPN Бретту Окамото. — Мы боролись самого начала, как эта пандемия началась, чтобы сделать это шоу 18 апреля. Но сегодня мне позвонили с самого высокого уровня, который вы только можете представить в Disney и ESPN (телеканал принадлежит The Walt Disney Company. — Прим. «СЭ»). Нас попросили не проводить мероприятия.
По словам Уайта, казино Tachi Palace было готово принять шоу, несмотря ни на что. Он пообещал, что в будущем проведет там турнир UFC.
— В Tachi Palace подготовили площадку, они были готовы нам все предоставить, и я могу сказать, что, когда все нормализуется, в Калифорнии у нас будет своя площадка — это Tachi Palace. Я сделаю там большие бои, я благодарен им за сотрудничество, — отметил глава UFC.
Также президент лиги обратился к бойцам, заверив: они получат ровно столько поединков, сколько планировалось.
— Всем бойцам, которые со мной на контракте, я желаю оставаться в безопасности, провести время с семьями, и получить удовольствие, — заявил он. — Не волнуйтесь о финансовой составляющей. Вы получите свои бои. Я организую их все ребятам, которые должны были драться в следующие выходные. Я сделаю все, чтобы эти ребята не чувствовали себя обиженными. Это касается всех, кто нанят на работу в UFC, никто не пострадает.
— Мы будем первыми из всех видов спорта, кто вернется, — сказал глава UFC. — Бои на острове — это реально. Там уже готовится инфраструктура. Я уверен, что люди будут готовы выйти из своих домов через месяц, отправиться на остров и тренироваться там. Это произойдет. Я мог бы сделать турнир на следующей неделе, но мы имеем то, что имеем, так что увидимся через месяц.
Потом Уайт вышел в прямой эфир в Instagram и еще раз обратил внимание, что шоу не отменено, а отложено, а UFC намеревается проводить бои на частном острове. Вообще, тема Fight Island в США стала мемной. Бывший боец UFC и Bellator Бен Аскрен даже поменял ник в Twitter на Fight Island.
Бретт Окамото сообщил в Twitter о намерении Уайта провести в 2020 году все 42 запланированных турнира (это не вошло в интервью). То есть, если летом ситуация нормализуется, UFC придется проводить шоу каждую неделю, причем иногда — по два в неделю. По информации Wall Strett Journal, 42 турнира в год — это обязательство UFC перед вещателем — ESPN. Как пишет издание, если обязательство не будет выполнено, то канал получит право не выплачивать лиге 750 миллионов долларов, прописанные в контракте. Однако данную информацию газета опубликовала до того, как стало известно о том, что руководство ESPN само потребовало не проводить апрельские шоу.
Вопрос — когда теперь состоится UFC 249 и какой бой возглавит шоу.
Изначально в главном ивенте турнира должны были драться чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28−0) и Тони Фергюсон (25−3). Хабиб пять недель тренировался в США, но потом улетел в ОАЭ, так как, по его словам, Уайт сказал, что UFC 249 на 99 процентов пройдет в
Об этом объявили 6 апреля, а на следующий день появилась информация New York Times — что шоу пройдет в Taсhi Palace. Сейчас уже можно сказать, что Хабиб, не улетев в США из
Так вот, когда состоится UFC 249 — неизвестно, какой бой возглавит шоу — тоже непонятно. С 23 апреля по 23 мая — Рамадан. В этот период Хабиб драться не будет. После Рамадана бойцу необходимо не менее 40 дней на восстановление. На прошлой неделе Нурмагомедов сообщил ESPN, что будет готов вернуться в октагон в августе (планируется турнир в Сан-Франциско).
Ждать немало, но вновь пытаться устроить бой Фергюсона с Гэтжи вряд ли имеет смысл. Если получится провести номерной турнир в мае (на частном острове, например), то будет много других вариантов, какой бой поставить главным в карде. Гораздо перспективнее в июне или июле организовать бой Гэтжи vs Конор Макгрегор, а в августе или сентябре — Хабиб vs Фергюсон.
Но это лишь предположения. Сейчас все зависит только от того, как будет меняться ситуация с Covid-19. На 9 апреля в США заразились 430 тысяч человек, причем ежедневно число инфицированных увеличивается на 25−35 тысяч.