Фергюсон заявил, что шокирован информацией о переносе турнира UFC 249

Источник: AP 2020

В пятницу глава UFC Дэйна Уайт в беседе с журналистом телеканала ESPN Бреттом Окамото сообщил, что турнир, намеченный на 18 апреля, не состоится. Главным его поединком организация изначально назначила титульный бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Фергюсоном. Однако Нурмагомедов позже отказался от выступления из-за пандемии коронавируса, его заменил американец Джастин Гейджи.

«Я уверен, что для этого есть веская причина, давайте будем реалистами. Мне же нужно продолжать сохранять веру, нужно держаться. Я должен сосредоточиться на биении своего сердца и дыхании, это можно контролировать», — сказал Фергюсон.

Американец также добавил, что продолжит тренироваться. «Я просто намерен собирать трофеи и продолжать делать то же самое, что и раньше. Каждое утро я просыпаюсь, читаю молитву, обнимаю своего сына, целую жену и работаю над собой. Не перестану улыбаться и тренироваться, а еще я очень худой, хочу накачать мышцы, буду стараться изо всех сил», — подчеркнул спортсмен.

Фергюсон и Гейджи должны были провести поединок за временный титул чемпиона в легком весе. При этом Нурмагомедов сохранял чемпионский пояс. Ранее сообщалась, что защита титула может состояться осенью против победителя главного боя на турнире UFC 249.