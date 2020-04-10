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11:39 (мск), источник: ТАСС

Фергюсон заявил, что шокирован информацией о переносе турнира UFC 249

ТАСС, 10 апреля. Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон шокирован новостью об отмене турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из-за пандемии коронавирусной инфекции. Мнением по поводу сложившейся ситуации спортсмен поделился в интервью изданию The Orange County Register.

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Источник: AP 2020

В пятницу глава UFC Дэйна Уайт в беседе с журналистом телеканала ESPN Бреттом Окамото сообщил, что турнир, намеченный на 18 апреля, не состоится. Главным его поединком организация изначально назначила титульный бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Фергюсоном. Однако Нурмагомедов позже отказался от выступления из-за пандемии коронавируса, его заменил американец Джастин Гейджи.

«Я уверен, что для этого есть веская причина, давайте будем реалистами. Мне же нужно продолжать сохранять веру, нужно держаться. Я должен сосредоточиться на биении своего сердца и дыхании, это можно контролировать», — сказал Фергюсон.

Американец также добавил, что продолжит тренироваться. «Я просто намерен собирать трофеи и продолжать делать то же самое, что и раньше. Каждое утро я просыпаюсь, читаю молитву, обнимаю своего сына, целую жену и работаю над собой. Не перестану улыбаться и тренироваться, а еще я очень худой, хочу накачать мышцы, буду стараться изо всех сил», — подчеркнул спортсмен.

Фергюсон и Гейджи должны были провести поединок за временный титул чемпиона в легком весе. При этом Нурмагомедов сохранял чемпионский пояс. Ранее сообщалась, что защита титула может состояться осенью против победителя главного боя на турнире UFC 249.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились около 1,5 млн человек, зафиксировано почти 90 тыс. летальных исходов.

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