Макгрегор раскритиковал борьбу властей с коронавирусом и предложил свой план

Источник: РИА "Новости"

«Без закрытия наших аэропортов (основного способа попадания вируса в Ирландию) о чем может идти речь? Мы должны видеть действие. Закройте наши порты, немедленно!» — написал спортсмен. Он добавил, что еще не поздно принять эти меры.

28 марта сообщалось, что Макгрегор призвал власти Ирландии задействовать военных для усиления мер по борьбе с распространением коронавируса. Кроме того, он собирался пожертвовать миллион евро на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков в Ирландии.