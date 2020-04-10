Текущие события
Футбол. Зарубежный
10.04
Неман
Белшина
11
Футбол. Зарубежный
14:00
Слуцк
Витебск
Футбол. Зарубежный
16:00
Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
18:00
Городея
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
12.04
Минск
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
12.04
Смолевичи
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
1810 главных побед в карьере Алины Загитовой
10 апреля, источник: Lenta.Ru

Макгрегор раскритиковал борьбу властей с коронавирусом и предложил свой план

Боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор раскритиковал действия властей Ирландии и предложил собственный план борьбы с распространением коронавируса в стране. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано11 917 +1 786
Скончалось94 +18
Выздоровело795 +97
Инфицировано1 681 964 +99 060
Скончалось102 026 +7 219
Выздоровело374 509 +23 308
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:37 MSK, 10.04
Источник: РИА "Новости"

«Без закрытия наших аэропортов (основного способа попадания вируса в Ирландию) о чем может идти речь? Мы должны видеть действие. Закройте наши порты, немедленно!» — написал спортсмен. Он добавил, что еще не поздно принять эти меры.

Во время загрузки произошла ошибка.

28 марта сообщалось, что Макгрегор призвал власти Ирландии задействовать военных для усиления мер по борьбе с распространением коронавируса. Кроме того, он собирался пожертвовать миллион евро на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков в Ирландии.

Макгрегор известен выступлениями в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он становился чемпионом организации в двух весовых категориях.

Хабиб — про Конора и 100 миллионов: реванш с Макгрегором мне неинтересен
Во время загрузки произошла ошибка.
4 февраля© Ньюстюб
 Звезда НФЛ бросил спорт ради медицины. Теперь его противник — коронавирус
Самая молодая миллиардерша поделилась откровенным фото
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 10 апреля
Когда европейский футбол вернется после пандемии коронавируса?
Народный артист РФ жестко ответил Губерниеву на критику Семина
От «Амкара» до «Атырау»: лучшие матчи в карьере Андрея Аршавина
У легендарного игрока «Ливерпуля» выявлен коронавирус
СМИ: «Челси» готов продать чемпиона мира по футболу
Александр Кокорин вернет «Сочи» часть полученных денег
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь