Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Слуцк
Витебск
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
18:00
Городея
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
10.04
Неман
Белшина
11
Футбол. Зарубежный
12.04
Минск
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
12.04
Смолевичи
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
14Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
13:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Роузи — об уходе из WWE: Зачем мне тратить время на неблагодарных фанатов?

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи объяснила причины, по которым ушла из профессионального реслинга.

Наверх
Источник: AP 2020

«Зачем заниматься этим, если не могу тратить время и энергию на семью, а вместо этого растрачиваю себя на кучу неблагодарных фанатов, которые совершенно не ценят меня? Люблю выступать. Мне нравится быть там, люблю WWE, и я прекрасно провела время. Устраивать фальшивые бои просто ради веселья — лучшее, чем я занималась. Если бы участвовала во всех живых выступлениях, то находилась бы дома полтора дня в году. Нам это не было нужно. Мы не нуждались в деньгах», — приводит слова Ронды Роузи MMAJunkie.

Во время загрузки произошла ошибка.

Роузи объявила о завершении карьеры в WWE весной 2019 года. Она являлась чемпионкой организации с 2018 года.

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий
Королевы ринга. Самые красивые и грозные девушки — бойцы UFC
Читайте также
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Самые "горячие" фигуристки мира! Лучшие фото!
Нарушившему карантин Роналду нашли оправдание
Зидан попросил «Реал» купить защитника «РБ Лейпциг»
Отмена Кубка чемпионов: «Реал» и «Барселона» потеряют по €18 млн
Галактический «Реал» с Роналдо и Зиданом. Где они сейчас? (фото)
«Даже заключенные выходят на улицу». Резцова о пандемии
Появился еще один вариант возобновления сезона в НХЛ
Тренер Фергюсона рассказал о подготовке к бою с Хабибом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь