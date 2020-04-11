«Тони — чертов монстр». Тренер Фергюсона — о подготовке к отмененному бою с Хабибом

«В последнее время я больше руковожу тренировкой и даю советы, но в этом лагере снова начал бороться. Нам с Тони было весело. В ходе всего этого сумасшествия из-за коронавируса начинаешь ценить многие обычные вещи. Сейчас я как никогда ценю джиу-джитсу. Бороться чертовски весело. А бороться с Тони — это сумасшествие. Мы готовили его к Хабибу. Досадно, что поединок развалился. Но, несмотря на это, прошедший лагерь для меня был самым интересным, потому что я вернулся к борьбе. Тони — чертов монстр. Тони хочет посоревноваться с кем-нибудь в грепплинге. Я предпринимаю усилия, чтобы дать ему матч по джиу-джитсу. Не уверен, что UFC ему позволит. Но ему интересно боевое джиу-джитсу. Он делает все. Обожает болевые на ноги. Безусловно, удушение Darce. Его, вероятно, можно назвать лучших мастером этого удушения в истории смешанных единоборств. Не утверждаю, что в чистом виде его прием лучший, но в боях никто не делал их так часто. И мы продолжаем работать над этим приемом. Работаем над удушением ручным треугольником, его захват просто стальной. Не забывайте, он всю жизнь борется. Его мобильность в партере просто невероятна. Бой отменен, но я смотрю на это так: мы стали лучше. Спросите: что мы делали в этом лагере? Что бы нас ни ждало, мы всегда будем работать и над защитой. От удушающих сзади, уход от захвата спины, от маунта, от болевых на руку, от “треугольников”, от “гильотины”. Мы работали над защитой каждый день. Неважно, кто соперник, что нам предстоит, я хочу, чтобы у него был невероятный уровень защиты. И он у него такой. А вот об атакующих действиях говорить не стану. Хабиб, вероятно, самый лучший боец стиля GnP. Что делать, когда борец занимает позицию сверху и наносит удары по вам? Это именно та задача, которую решают мастера джиу-джитсу. А Хабиб еще опаснее. Он показывает GnP, а еще дополнительно проходит гард, занимает маунт, он забирает спину. Хабиб, может быть, даже больший ущерб наносит, находясь за спиной или проходя гард. Это самая сложная задача для бойца джиу-джитсу. Это пугает до смерти. Монстр GnP, который способен пройти твой гард и забрать спину? Так что именно к этому мы и готовились», — приводит слова тренера Аllboxing.ru.