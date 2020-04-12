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13:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Тактаров: Полёт на Марс более реален, чем бой Хабиба и Фергюсона

Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров считает, что поединок чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с бывшим временным чемпионом лиги Тони Фергюсоном никогда не состоится.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, человечество, скорее, сумеет совершить высадку на Марс, чем организовать эту встречу.

«Поединок Тони — Хабиб? Всем уже наплевать. Спрашиваете про фантастику. Спросите, когда мы полетим на Марс, встретимся с новой галактикой… Это более реально», — сказал Тактаров во время прямого эфира на своей странице в «Инстаграме».

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Напомним, 18 апреля на турнире UFC 249 должна была состояться встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Это была пятая попытка организовать их схватку. 1 апреля россиянин объявил, что не выступит на турнире из-за невозможности покинуть территорию России.

Президент UFC Дэна Уайт попытался спасти турнир, заменив Хабиба на Джастина Гэтжи. Однако правительство США не рекомендовало проводить шоу и турнир был отменён.

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Хабиб победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
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