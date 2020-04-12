Речь Конора Макгрегора стала частью нового трека известного рэпера
Известный канадский
Известный канадский
В песне он использовал речь
В частности, в песню вошли следующие слова: «От всего сердца хочу воспользоваться шансом, чтобы не извиняться ни перед кем. Чемпиону в двух весовых категориях плевать на то, что говорят другие».
27-летний Лейнз очень популярен в США. Количество его подписчиков в социальной сети «Инстаграм» — около 8 млн.
Что касается Макгрегора, Конор, невзирая на редкие выступления и многочисленные скандалы, остаётся одним из самых популярных бойцов в мире.