Речь Конора Макгрегора стала частью нового трека известного рэпера

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

В песне он использовал речь экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, которая прозвучала сразу после победы ирландца над Эдди Альваресом, сообщает Goss.ie.

В частности, в песню вошли следующие слова: «От всего сердца хочу воспользоваться шансом, чтобы не извиняться ни перед кем. Чемпиону в двух весовых категориях плевать на то, что говорят другие».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ff8b11780b8f953584d1" data-vnd="ff8b11780b8f953584d1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ff8b11780b8f953584d1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

27-летний Лейнз очень популярен в США. Количество его подписчиков в социальной сети «Инстаграм» — около 8 млн.