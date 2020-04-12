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15:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Соловьев сравнил Нурмагомедова и Макгрегора

Телеведущий Владимир Соловьев в Instagram Игоря Лазорина сравнил российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

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Соловьев назвал Нурмагомедова фантастически талантливым парнем и великим спортсменом. Он посчитал, что в скором времени между бойцами не будет конфликтов. «Вся эта истерия вокруг Конора, эти брошенные стулья в автобус, это уголовное преследование, эта хулиганка, хотя мне так кажется, что время пройдет, и ребята подружатся», — заявил журналист.

Нурмагомедов и Макгрегор часто нелицеприятно отзываются друг о друге. 9 апреля ирландец обрушился с критикой на россиянина, однако удалил пост в Twitter. Тогда он усомнился в величии дагестанского спортсмена.

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Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Осенью 2018-го он победил Макгрегора и впервые защитил титул. После боя россиянин напал на тренера ирландца по борьбе Диллона Дэниса, в результате потасовки между командами оба спортсмена были дисквалифицированы. С тех пор Нурмагомедов провел один поединок, оказавшись сильнее американца Дастина Порье в сентябре 2019 года.

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