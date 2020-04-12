Соловьев сравнил Нурмагомедова и Макгрегора

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Соловьев назвал Нурмагомедова фантастически талантливым парнем и великим спортсменом. Он посчитал, что в скором времени между бойцами не будет конфликтов. «Вся эта истерия вокруг Конора, эти брошенные стулья в автобус, это уголовное преследование, эта хулиганка, хотя мне так кажется, что время пройдет, и ребята подружатся», — заявил журналист.

Нурмагомедов и Макгрегор часто нелицеприятно отзываются друг о друге. 9 апреля ирландец обрушился с критикой на россиянина, однако удалил пост в Twitter. Тогда он усомнился в величии дагестанского спортсмена.

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