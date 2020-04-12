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21:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нурмагомедов намекнул на дату своего следующего боя

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов намекнул, что готовится к новому бою.

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Ранее российский боец заявил, что остается на карантине из-за пандемии коронавируса и бой с Фергюсоном отменен.

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«А ведь до сентября не так уж и далеко. Хоть самому и тяжело верится, что все закончится к сентябрю, но все же один серьезный человек сказал: что в мирное время надо к войне готовится», — написал Нурмагомедов в своем Instagram-аккаунте.

На счету бойца 28 побед в 28 поединках на профессиональном уровне.

Хабиб Нурмагомедов показал родное село и улицу своего имени
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9 апреля© Ньюстюб
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