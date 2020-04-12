Нурмагомедов намекнул на дату своего следующего боя
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов намекнул, что готовится к новому бою.
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов намекнул, что готовится к новому бою.
Ранее российский боец заявил, что остается на карантине
«А ведь до сентября не так уж и далеко. Хоть самому и тяжело верится, что все закончится к сентябрю, но все же один серьезный человек сказал: что в мирное время надо к войне готовится», — написал Нурмагомедов в своем
На счету бойца 28 побед в 28 поединках на профессиональном уровне.